Reich werden mit Drogen : Süchtige erzeugen als Geschäftsmodell

Installation zur Erinnerung an Todesopfer im Gefolge von Opioid-Verschreibungen vor dem Kapitol in Washington Bild: picture alliance / NurPhoto

Die Mitglieder der Familie Sackler, wie Patrick Radden Keefe sie beschreibt, unterscheiden sich von gewöhnlichen Heroin-Dealern vor allem dadurch, dass die Arbeit dieser Dealer im Vergleich geradezu wie Suchtprävention erscheint. Allein die obskure Existenz dieser Leute schärft ja das Bewusstsein der Kunden für die Gefahr; und die offensichtliche Illegalität, die Heimlichtuerei und die nicht zu ignorierende Strafandrohung erinnern jeden, der die Droge kauft, daran, dass das nicht gut für ihn ist. Und dass er für die Folgen selbst verantwortlich ist.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Während die Sacklers, Besitzer der Pharmafirma Purdue, ihre Droge, die von Heroin kaum zu unterscheiden ist, nicht nur ganz legal verkaufen konnten. Sie sorgten auch, mit allen Tricks des Marketings und der Manipulation, dafür, dass Menschen, die an Rauschgift gar nicht interessiert waren, die vielleicht nur Rückenprobleme hatten oder chronische Kopfschmerzen, hohe Dosen verschrieben bekamen. Mit der Folge, dass Zehntausende Amerikaner an Überdosen starben, Millionen hoffnungslos süchtig wurden. Und die Opioid-Krise, wie man die grassierende Sucht bald nannte, ganze Landstriche verwahrlosen ließ.

Mit dem Wirken kleiner Straßendealer hatte das also nichts zu tun. Die Vergleichsgrößen wären eher Narco-Bosse wie El Chapo oder Felix Gallardo, die allerdings für den Rest ihres Lebens in Hochsicherheitsgefängnissen sitzen werden. Während die Sacklers, auch nach all ihren Prozessen und Schadenersatzzahlungen, in Freiheit sind. Und ein paar ihrer vieler Milliarden behalten durften.

Arzt, Unternehmer und Marketing-Spezialist

Die Geschichte, wie die Familie Sackler mit dem Opioid Oxycontin sehr reich, mit großzügigen Schenkungen an Museen und Universitäten auch berühmt und dank investigativer Recherchen schließlich berüchtigt wurde, die unbeliebteste Familie Amerikas – diese Geschichte ist mit großen Schadenersatzzahlungen, der Entfernung des Namens von Museumsflügeln und Universitätsinstituten und dem Umzug vieler Mitglieder nach Gstaad in der Schweiz im Wesentlichen abgeschlossen. Was die Voraussetzung dafür ist, dass sie jetzt in voller Länge erzählt werden kann. Fast sechshundert Seiten nimmt Patrick Radden Keefe, im Hauptberuf Reporter beim „New Yorker“, sich dafür, wobei allein die Endnoten siebzig Seiten umfassen.

Es ist die Geschichte einer Familie, über vier Generationen. Sie fängt an mit Sarah Greenberg und Isaac Sackler, zwei jüdischen Migranten, die aus Polen und Galizien nach Brooklyn gekommen waren – und leider kann Keefe der Versuchung nicht widerstehen, diese Geschichte als einen Roman zu erzählen. Wobei Roman für ihn die Textsorte ist, die in jeden Kopf und jede leidende Seele hineinschauen, unter alle möglichen Bettdecken kriechen und jederzeit bewerten darf, was der Autor doch seriöserweise gar nicht wissen kann. Selbst wo es nur darum geht, dass der Rohstoff, das Opium also, von der Insel Tasmanien kommt, fängt das entsprechende Kapitel mit einer Beschreibung im Wind sich wiegender Mohnblumen vor schwergrauem Himmel an.