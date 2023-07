Aktualisiert am

Als gäbe es die Erinnerung nicht: Nikolai Epplée überlegt, wie man russische Staatsverbrechen aufarbeiten könnte und schaut sich andere Modelle von Vergangenheitsbewältigung an, unter anderen Japan, Spanien und Deutschland.

Der Überfall auf die Ukraine, hier eine Explosion in Mariupol, hat den Nimbus des Bezwingers des Faschismus ruiniert: Russland ist nun ein Täterstaat. Bild: AP

Geschichtsbewältigung auf Sowjetisch: Das Frühjahrshochwasser des sibirischen Stroms Ob riss 1979 Teile des Ufers weg und spülte ein Massengrab frei. Leichen trieben im Fluss. Die Behörden schickten Schlepper. Mit ihren kräftigen Schiffsschrauben erzeugten sie eine Strömung, damit die restlichen Leichen ins Wasser rutschten, wo sie von den Schrauben zermahlen wurden. Die an Land gespülten Toten wurden heimlich begraben. 4000 Menschen waren in der Stalin-Zeit an diesem Ort erschossen worden.

Die für diese Barbarei Verantwortlichen begriffen nicht die makabre Sinnlosigkeit ihres Tuns. Sie glaubten, sie müssten nur die materiellen Zeugnisse vernichten, um der Vergangenheit selbst ledig zu werden, als gäbe es die Erinnerung nicht. Das Unsichtbarmachen von Vergangenheit ist nicht nur die unmenschlichste, sondern auch die bornierteste Art ihrer Bewältigung. Noch heute ist es in vielen Ländern der Erde verbreitet. Russland ist wegen der unfassbaren Größenordnung und gesellschaftlichen Bedeutung des bolschewistischen Terrors, der bis heute fortwirkenden Folgen und des Anknüpfens des Putin-Regimes an die Stalin-Zeit ein besonders eindringliches Beispiel. Welchen Ausweg könnte es geben aus dieser geschichts- und erinnerungspolitischen Blockade?

Der russische Journalist Nikolai Epp­lée beschreibt einen solchen Weg. Es ist ein sehr langer Weg, die nie bewältigte Vergangenheit der letzten hundert Jahre seines Landes zu einer Ressource für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sogar Versöhnung zu machen. Wer ihn geht, so Epp­lée, muss nicht nur auf Russland schauen, sondern die Beispiele der Aufarbeitung der mörderischen Vergangenheit des zwanzigsten Jahrhunderts auf allen Kontinenten berücksichtigen, um aus ihnen zu lernen. Epp­lées Buch ist eines der viel zu wenigen russischen Beispiele, das zeigt, wie sehr der Blick über die nationalen Grenzen hinaus zur Lösung von Problemen in Russland beitragen kann.

Heute Täter, morgen Opfer

Als Blockade, weil von nationalistischen, imperialistischen und kulturellen Motiven angetrieben, wirkt nicht bloß erst die offen verfälschende Geschichts- und Erinnerungspolitik des Putin-Regimes, sondern die Haltung zur blutigen Vergangenheit des Sowjetstaates während der letzten Jahrzehnte insgesamt. Das Entsorgen stellte da nur eine Variante dar, die staatlich ­verordnete Helden- und Triumph­geschichte eine andere. Sie knüpfte an den Sieg im Zweiten Weltkrieg an. Epp­lée findet gleich im Vorwort zur deutschen Ausgabe deutliche Worte: Der Überfall auf die Ukraine habe den Nimbus des Bezwingers des Faschismus, das zentrale Geschichtsnarrativ über Jahrzehnte, ruiniert, Russland sei nun ein Täterstaat.

Der staatlichen Geschichtsideologie und dem Relativieren und Leugnen der monströsen Vergangenheit steht die Erinnerung der Menschen gegenüber, die in Institutionen wie Memorial, Symbolen wie dem Gedenkstein vor dem Gebäude des Geheimdienstes in Moskau und öffentlichen Aktionen wie dem Verlesen der Namen der Opfer der stalinistischen Repressionen zum Ausdruck kommt. In unterschiedliche Erinnerungslager gespalten, finde die Gesellschaft nicht zusammen.