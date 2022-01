Robert Michels’ Schriften : Mit erotischer Welterfahrung

Aktualisiert am

Über die typischen Herausforderungen in heterosexuellen Paar- und Ehebeziehungen: ‚Die Grenzen der Geschlechtsmoral‘ und weitere Schriften von Robert Michels liegen in einer Neuausgabe vor.

Lange vernachlässigte Geschlechterkonzepte von Klassikern des politischen Denkens erlangen mittlerweile wieder Aufmerksamkeit. Im Fall von Robert Michels (1867 bis 1936), Gründungsvater der Soziologie, ist es ein ganzes Buch. „Die Grenzen der Geschlechtsmoral“, 1911 im Frauenverlag erschienen, sind eine Schrift, die sich im Umfeld so bedeutender Werke wie dem Lily Brauns oder Clara Zetkins bewegt und die sich dagegen sperrt, Geschlechterverhältnisse als „Frauenfrage“ engzuführen. Von häuslicher Arbeitsteilung über Empfängnisverhütung, Pornographie, Pubertät und Sexualerziehung, Lust und Spaß bis Vaterschaft ist das Themenspektrum von Michels breit. Trotzdem: Die erste Ausgabe von Michels’ „Grenzen der Geschlechtsmoral“ war zugleich die letzte.

Jetzt liegt eine Neuausgabe vor. Mit ihr wird die Revision einer einseitigen Rezeption dieses Autors fortgesetzt. Nur dass ohne Michels’ Parteienforschung die moderne Organisationssoziologie undenkbar wäre, ist heute noch gut bekannt, denn Michels vereinte soziale Bewegungsforschung und Elitetheorie. Bekannt ist auch, dass er gemeint war, wenn Max Weber vom irrationalen „Hazard“ sprach, dem sich die deutsche Universität auslieferte. Denn der italophile Sozialist Michels gehörte nicht einfach zur unglückseligen Kohorte der Privatdozentenschwemme im späten Kaiserreich. Seine Habilitation wurde trotz Fürsprache Webers vereitelt. Eine Professur erhielt der gebürtige Kölner nur als Emigrant: mit dann italienischer Staatsbürgerschaft zunächst in Basel und 1928 schließlich an der faschistischen Parteihochschule in Turin.

Volkshygienische Diskurse

Es kann spekuliert werden, ob hier auch ein feministischer Sexualreformer kaltgestellt wurde. So aber gab das faktische Berufsverbot einem autoritären Engagement Raum, das im demokratischen und radikalliberalen Frühwerk gar nicht angelegt war. Ausgerechnet als Verführer zum Faschismus gewann Michels in Deutschland allmählich Einfluss.

„Die Grenzen der Geschlechtsmoral“ sind nicht nur flott verfasst. Michels’ Ausführungen über Emanzipation, Gleichberechtigung und typische Herausforderungen in heterosexuellen Paar- und womöglich Ehebeziehungen nebst Mutter-, Vater-, Elternrollen sind durch einen einfühlsamen, selbstironisch leichten, oft liebevollen Ton geprägt. Eigene Erfahrungen – beginnend bei „erotischen Streifzügen“ durch alle möglichen Länder bis zu einem Skandal um seine viel zu knapp nach seiner Heirat geborene Tochter – prägen diese Zusammenfassung teils schon zuvor veröffentlichter Texte.

Indiskutables findet sich auch

Weil Michels mehr als Beobachter, auch Selbstbeobachter auftritt, statt wissenschaftliche Autorität zu reklamieren, fokussiert er bürgerliche Milieus. Anders als in den kleineren Schriften des frühen und glühenden Sozialdemokraten Michels steht das Proletariat in den „Grenzen“ am Rande. Es taucht beispielsweise beim Thema Armutsprostitution auf, als Ausbeutungsobjekt des Bürgertums. Dessen „vielbesungene Zivilisation“ sei „in sexueller Hinsicht einer schönen Kulisse vergleichbar, hinter der sich Schmutz und Verbrechen verbirgt“. Umso mehr sollte eine freiere Erotik den bloß medizinischen Blick der Jahrhundertwende hinter sich lassen, das Triebleben, die Geschlechterverhältnisse und die Elternliebe von pseudo-pädagogischer Scham, theologischer Sündenmoral, ständischen Ehrkonzepten und volkshygienischen Diskursen befreien.

Der unverblümte Zugriff spiegelt sich in der Ordnung der Kapitel. Einem nicht zuletzt begriffliche Ehrlichkeit einfordernden Grundlagenteil („Allgemeine erotische Grenzprobleme“) schließt sich ein selbsterklärendes Trio an: „außereheliche“, „voreheliche“, „eheliche“ Grenzprobleme. Wechselseitige Intimität reifer Menschen wird dem kategorischen Imperativ unterworfen: Der „freie Wille“ der Beteiligten trumpft alles, gleich wie unbändig und natürlich der „Hunger“ sein mag.

Indiskutables findet sich indes auch, etwa eugenische Brutalität. Zwar werden Herren- und Übermenschenphantasien verspottet, aber eine „anthropologische“ Höherzüchtung der Zivilisation durch Eliminierung „[M]inderwertiger“ aus der „geschlechtlichen Zirkulation“ findet Michels erwägenswert. Und der Galan gefällt sich im Machismo. Eine chauvinistische Damenbeschau gerät zur peinlichen Mischung von Peepshow und Herrenwitz. Da schneidet etwa das spröde deutsche Durchschnittsweib hinter der „smarten“ Amerikanerin, der „Koketterie“ der Französin oder der „feschen“ Wiener Jüdin ab; da wird die immerhin „selbstische“ Berlinerin blödelnd der damit erklärten Homosexualität von Männern gegenübergestellt.

Zuletzt ist an dieser Wiederauflage noch zu ermessen, wie ernst es hierzulande um die politikwissenschaftliche Klassikerpflege steht. Die Hegemonie effizienter Handbucheinführungen mag Lektüreaufwand reduzieren. Sind aber die Originale nicht greifbar, verkümmert das Lernen eigenständigen Lesens. Auch in dieser Hinsicht ist die Neuausgabe verdienstvoll.

V. Streichhahn/H. Geske (Hrsg.): „‚Die Grenzen der Geschlechtsmoral‘ und weitere Schriften Robert Michels zu Sexualmoral und Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg“. Enomoi Verlag, Berlin 2021. 286 S., geb., 26,80 €.