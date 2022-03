Buch „Die zweite Schöpfung“ : Das Hühnchen aus der Petrischale

Mit seinem ersten Buch „Losing Earth“ hat sich der amerikanische Journalist Nathaniel Rich auch über die Vereinigten Staaten hinaus einen Namen gemacht. Akribisch rekonstruiert er darin, wie das Wissen um die Gefahren der vom Menschen verursachten Klimaveränderungen bereits in den 1970er-Jahren vorhanden war – und wie es von Politik und Wirtschaft ignoriert oder sogar gezielt verheimlicht wurde.

Sein neues Buch verspricht zu schildern, „wie der Mensch die Natur für immer verändert“. Ein solcher Fokus ist wichtig, leidet doch die gesamte Umweltdebatte darunter, dass sie die menschlichen Eingriffe in das, was die Wissenschaft „Erdsystem“ nennt und andere die „Natur“, sehr – zu sehr – auf das Klimathema verengt.

Symbol einer neuen Erde

Natürlich birgt die Klimakrise auch isoliert betrachtet genug Risiken – und auch Chancen für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise –, um die ganze Aufmerksamkeit zu fordern. Aber das reicht nicht, denn letztlich ist die Nutzung fossiler Brennstoffe nur ein kleiner Ausschnitt menschlicher Interaktionen mit der Erde. Zudem ist es falsch, bei Treibhausgasen nur an Schornsteine und Auspuffe zu denken. Die Emissionen haben viel mit unserem Umgang mit natürlichen Lebensräumen zu tun, wenn etwa Kohlendioxid aus brennenden Wäldern und austrocknenden Mooren entströmt. Vielleicht müssen wir also tiefer graben und an unserem Verhältnis zu allem Nichtmenschlichen auf der Erde arbeiten, bevor eine Wirtschaftsweise entsteht, die natürliche Ressourcen nicht parasitiert und den Wirt schwächt oder tötet.

In seiner Einleitung hebt Rich auf diese Grundsatzfrage ab. Das Beispiel des Glass Beach in Kalifornien, einer früheren Deponie für Altglas direkt am Meer, zeigt bei ihm, wie die Grenzen zwischen der menschlichen Zivilisation und dem, was wir früher von uns getrennt als Natur angesehen haben, verschwimmen. Die Wellen haben das Altglas zertrümmert und die Scherben abgerundet, sodass der Strand nun aus Millionen bunter Scherben besteht, die zur Touristenattraktion geworden sind. Es gibt sogar eine Debatte, ob man neues Altglas herankarren soll. Eigentlich eine harmlose Sache. Doch Rich erkennt darin mehr, ein Symbol einer neuen Erde, auf der „kaum ein Stein, Blatt oder Kubikmeter Luft nicht von unserer ungeschickten Hand gezeichnet“ ist.

Von der Bergbausiedlung zur Ökoenklave von Milliardären

Menschen durchdringen jeden Winkel der Erde auf die eine oder andere Weise. Frühere Naturbilder seien ein „Freibrief für ihre Beherrschung, Zerstörung und Ausbeutung – und den Stolz darauf“ gewesen. Weder in einem verklärenden romantischen Naturbild noch im Versuch, immer kleinere Areale „unberührter Natur“ zu schützen, sieht Rich eine Alternative. Vielmehr plädiert er dafür, Natur als Spiegelbild des Menschen zu begreifen: „Es ist unmöglich, alles, was wir ‚natürlich‘ nennen, vor den Verheerungen des Klimawandels, vor Verschmutzung und psychopathischer Profitgier zu schützen, wenn wir nicht verstehen, dass die Natur, deren Verlust wir fürchten, unsere eigene ist.“