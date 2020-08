Frauenstimmen aus dem GULag : Schlafen mit offenen Augen

Der „andere Holocaust“ wird das sowjetische GULag-System unter Stalin von Historikern heute auch genannt, weil es zugleich als Vernichtungsmaschine fungierte, in der noch mehr Menschen zu Tode kamen als durch den nationalsozialistischen Massenmord. Da die Insassen wie auch die Überlebenden in der Mehrzahl Männer waren, ist auch die Geschichte dieser Erfahrung – wenn man von Jewgenia Ginsburg und ihren Lebenserinnerungen „Gratwanderung“ absieht – vor allem von männlichen ExHäftlingen erzählt worden. Daher hat die in Barcelona lebende Schriftstellerin Monika Zgustova nach der Jahrtausendwende gezielt Frauen mit einer Lagerbiographie interviewt.

Zgustova, die aus Prag stammt, nach dem Prager Frühling mit ihrer Familie nach Amerika floh und in Barcelona russische und tschechische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts ins Spanische übersetzt, sammelte die letzten Zeitzeuginnenberichte einer abtretenden Generation. Ihr Buch „Dressed for a Dance in the Snow“, das nach der spanischen Erstausgabe jetzt bei Other Press in englischer Übersetzung herausgekommen ist, enthält mit seinem Untertitel „Women’s Voices from the Gulag“ auch eine Hommage an die große Sammlerin sowjetischer und postsowjetischer Frauenstimmen, die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch. Doch während Alexijewitsch vor allem solche aus der Mitte der Gesellschaft zu Worte kommen ließ, dokumentiert Zgustova die Lebenserinnerungen von überwiegend jüdischen Vertreterinnen der Bildungselite.

Mit der Geige nach Sibirien

Ihre zumeist hochbetagten Heldinnen definieren sich oft auch durch ihr Liebesschicksal, was die Autorin durch mythische Beinamen unterstreicht. Da ist etwa die Historikerin Sajara Wessjolaja, Beiname „Lots Frau“. Die Tochter des 1939 erschossenen Schriftstellers Artjom Wessjoly war 1949 von der Dissertationsfeier ihrer wenig später ebenfalls abgeurteilten Schwester weg verhaftet worden.

Die 21 Jahre junge Frau wurde in Seidenbluse, Rock und Pumps geradewegs ins Geheimdiensthauptquartier an der Lubjanka verfrachtet und Monate später in der gleichen – ihrer einzigen – Kleidung in ein sibirisches Dorf. Sie erlebt Hunger und Erniedrigung, muss bei Eis und Schnee Erde umgraben. Sie trifft aber auch den Geiger und Künstler Nikolai Biletow, der Mendelssohn spielt und ihr damit Kraft gibt. Eine romantische Verbindung deutet sich an, doch sie wird verlegt und muss, um sich nicht strafbar zu machen, allein die sechzig Kilometer zur Bahnstation laufen. Wie Lots Frau habe sie sich nach Biletow umgedreht, sagt Wessjolaja. Zwar erstarrte sie nicht, doch das Bild dieses Mannes habe sie ein Leben lang im Herzen getragen.

Das Leben in Freiheit erscheint seicht

Die alten Frauen, denen die Autorin zumeist in Moskau – und in einigen Fällen in der Emigration in Paris beziehungsweise London – begegnet, sind, auch infolge langer Mangelernährung im GULag, körperlich hinfällig. Die Misshandlungen, die sie erlitten, schildern sie dennoch ohne Bitterkeit, bezeichnen die Lagererfahrung sogar als Schule für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die sie rückblickend nicht missen möchten.

So auch eine weitere Historikerin, Susanna Petschuro, die sich um 1950 von Schulfreunden für den Kampf um die echte Revolution und gegen Stalin begeistern ließ. Petschuro, die als siebzehnjähriges Mädchen mit Zöpfen im Lubjanka-Keller landete, bekam wegen angeblich geplanter Sprengstoffattentate sechs Jahre Lager. Mit Dankbarkeit berichtet sie von ihren Mitgefangenen, die sie lehrten, trotz Misshandlungen zu überleben, etwa mit offenen Augen zu schlafen, aber auch aus Fischgräten Nähnadeln zu machen. Petschuro gesteht, dass ihr nach ihrer Entlassung das Moskauer Leben banal und seicht vorgekommen sei. Für Zgustova ist sie eine „Penelope in Ketten“, weil sie ihren Jugendfreund, auch nachdem er erschossen wurde, als ihr „Licht“ empfand, dessen Ideen sie weiterzuführen versuchte.