Es gibt für alles Wettbewerbe und selbstverständlich auch eine Deutsche Meisterschaft („Stapler-Cup“) im Gabelstaplerfahren, seit 2015 mit Damenklasse. Auf die ästhetisch weitergedachte Idee, ein Gabelstaplerballett aufzuführen, ist man zuerst bei der Firma Philips gekommen. Der Anlass war 1959, Monika Dommann erinnert in ihrem Buch über den „Materialfluss“ daran, die Einweihung eines der ersten europäischen Logistikzentren in einem niederländischen Dorf. Solche Zentren, die mit Stahlbeton armierte Weiterentwicklung frühneuzeitlicher Hafenspeicher, überziehen heute große Teil des Planeten; allein Amazon unterhält weltweit 185 „Fulfillment Centers“.

Ein Logistikzentrum ist im Prinzip eine riesige Lagerhalle, ein Knoten in einem Netz der Warenströme, die wiederum auf komplizierte Weise mit Informationsflüssen gekoppelt sind. Fabriken, Magazine, Eisenbahnen, Lastwagenflotten, Containerschiffe, die Zirkulation von Frachtpapieren, das Internet, schließlich die endverbrauchende Kundschaft: Das alles hängt in einem System zusammen, das dafür sorgen soll, Objekte exakt und gewinnbringend genau dorthin zu befördern, wo sie gebraucht werden. Ebendies ist das Wesen ziviler Logistik. Militärische Logistik, an die man neuerdings eher denkt, funktioniert ähnlich, nur komplizierter, weil sie öfter und schneller auf Unvorhergesehenes reagieren muss.

Der Gabelstapler gehört zu den zahlreichen Technologien, die das Fließgeschehen in Bewegung halten. Ohne das wendige Präzisionsfahrzeug blieben Hunderte Millionen von Europaletten ungestapelt und deshalb nutzlos, jene sinnreiche Erfindung, die vorschriftsmäßig aus elf schädlingsresistenten Holzbrettern, vier Klötzen und 78 Nägeln zusammengezimmert wird und den vielfältigsten Nebenzwecken von der improvisierten Rednertribüne bis zur Barrikade dienen kann.

Im Zustand der kollektiven Quasiparalyse

Das Stapeln ist die Kehrseite des Fließens. Keine Strömung ohne Stau, der möglichst nicht wild entstehen, sondern kontrolliert werden soll. Das ideale Lager ist ein Ort des laufenden Umschlags, mithin nur des vorübergehenden Stillstandes, es sollte möglichst kein „Endlager“ sein – eine extreme Sackgassensituation der geschützten Verharrung, über die das Buch von Monika Dommann wenig sagt. Am Zustand der Lager lässt sich die Fiebertemperatur des Kapitalismus ablesen. Sie sollten nicht zu leer sein und auch nicht zu voll. Beides würde anzeigen, dass etwas nicht stimmt: Überproduktion, Unterkonsum oder die „Lieferkettenschwierigkeiten“, an die man sich spätestens seit der Schockfrostung von Mobilität in der Corona-Pandemie gewöhnt hat.

Die Pandemie und danach der Ukrainekrieg legten einen Exzess des Zirkulierens frei, der die Hochglobalisierung bereits wieder als eine vergangene Epoche erscheinen lässt. Der Inbegriff der Hypermobilität war die Just-in-time-Produktion (JIT), der Monika Dommann ein besonders einsichtsreiches Kapitel gewidmet hat. Ihre Grundprinzipien tauchten bereits nach dem Ersten Weltkrieg in der amerikanischen Managementliteratur auf, im Zweiten Weltkrieg entstand dann aus der Kriegswissenschaft die neue Optimierungslehre der Operations Research, doch erst die japanische Autoindustrie machte von den Sechzigerjahren an aus JIT die Grundlage ihrer Fertigungsorganisation und zugleich eine „Philosophie der Lagerhaltung“. Sie besagte, dass der Transport auf Straße und Schiene das Bevorraten weitgehend ersetzen könne.