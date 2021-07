Experiment mit Schizophrenen : Morgen kommt Madame Gott

Im Herbst 1958 versandte das Department of Mental Health des amerikanischen Bundesstaates Michigan Anfragen an eine Reihe von lokalen Nervenheilanstalten. Es ging darum, zwei oder mehr Patienten mit ein und derselben wahnhaften Identität ausfindig zu machen. Unter den etwa 25.000 Anstaltsinsassen fanden sich allerdings nur wenige, die dieser Beschreibung entsprachen: kein Napoleon und kein Cäsar, aber immerhin drei männliche Patienten, die alle fest davon überzeugt waren, Jesus Christus zu sein. Zwei waren im Ypsilanti State Hospital interniert, der dritte in einer anderen Klinik.

Alle drei Männer hatten dieselbe Dia­gnose erhalten: paranoide Schizophrenie, Heilungsaussichten gering. Im Juli 1959 wurden sie für mehrere Monate auf derselben Station untergebracht, um an einem einzigartigen Experiment teilzunehmen, das sich der Sozialpsychologie Milton Rokeach von der Michigan State University ausgedacht hatte. Ein von dem Psychoanalytiker Robert Lindner berichteter Fall diente ihm dabei als In­spiration: Nachdem dieser in einer psychiatrischen Anstalt in Maryland zwei katholischen Patientinnen begegnet war, die sich beide für die Mutter Gottes hielten, hatte er eine Begegnung organisiert und eine der beiden Frauen zum Aufgeben ihrer Wahnvorstellung gebracht. Die wundersame und nicht näher geschilderte Heilung diente Rokeach als Legitimation für sein eigenes bizarres Experiment mit den drei Christi, bei dem ihm die Leitung der Klinik in Ypsilanti zwei Jahre lang Narrenfreiheit gewährte.