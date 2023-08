„Mach es kurz, am Jüngsten Tag ist’s nur ein Furz!“ Mit diesem Goethewort eröffnete Sigmund Freud 1914 die finale Höllenfahrt seiner „Geschichte der psychoanalytischen Bewegung“, in der er schonungslos mit seinen einstigen Weggefährten Alfred Adler und C.G. Jung abrechnete. Seit einiger Zeit bemüht sich eine kritische Historiographie um Versachlichung des polemisch-persönlichen Tons, der die Psychoanalysegeschichte seitdem durchzieht. Viele Verdienste hat sich dabei der Soziologie Michael Schröter erworben, nicht zuletzt durch die Herausgabe von wichtigen Briefwechseln und Werken Freuds. Nun legt er eine Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland bis 1945 vor, in die zahlreiche Zeitschriftenaufsätze eingegangen sind. Trotz dieser wertvollen Vorarbeiten wirft die Monographie jedoch mehr Probleme auf, als sie überzeugende Lösungen bietet.

Als Soziologie, der zunächst bei Norbert Elias in die Schule ging, beansprucht Schröter für sich einen „distanzierten“ Blick auf die Psychoanalyse. Sein Hauptanliegen ist die Revision einer Historiographie, die lange im Fahrwasser orthodoxer Freud-Hagiographik segelte und die vielfältige Rezeption der Psychoanalyse nach dem Muster des affektiven ‚Widerstands‘ gegen die unbequemen Wahrheiten des Meisters begriff. Der Text schreibt damit jedoch gegen eine Position an, die selbst außerhalb der Fachliteratur wohl niemand mehr ernsthaft vertritt.

Als Gegengift bietet Schröter eine stark quellenbasierte, sozialpsychologisch getönte Professionssoziologie, die gelegentlich die Theorie und Praxis der Psychoanalyse streift, aber dort selten länger verweilt. Darin folgt er einem aus der älteren Medizingeschichte vertrauten Selbstverständnis, das ein Normalmodell wissenschaftlicher Disziplinen- und Schulbildungen nationaler oder lokaler Prägung als gegeben annimmt.

Der selbstgewählte Isolationismus

Schröter weiß natürlich, dass die Psychoanalyse schon seit ihren institutionellen Anfängen eine internationale Bewegung war, die ambitionierte wissenschaftliche, therapeutische und in manchen Spielarten auch sozialreformerische Ziele jenseits eines universitären Fächerkanons verfolgte. Und als langjähriger Herausgeber einer auf die Psychoanalysegeschichte spezialisierten Zeitschrift überblickt er auch wie wohl kein Zweiter dieses weitläufige Gebiet. Insofern ist es zu bedauern, dass er auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit ideen-, kultur- oder globalhistorischen Ansätzen verzichtet.

Bereits der Titel deutet an, worauf sich seine Studie beschränken will: auf eine Art „Sonderweg“ der Psychoanalyse, wie er in der Herausbildung und weiteren Entwicklung ihrer sozialen Organisationen zutage tritt. Das „Wir-Gefühl“ ihrer Mitglieder festigte sich Schröter zufolge dauerhaft durch die Auseinandersetzung mit einer negativ besetzten neurologisch-psychiatrischen deutschen Fachwelt, deren Schrifttum er unter diesem Aspekt in einer enormen Fleißarbeit auswertet. Insgesamt erscheint die organisierte Psychoanalyse so als „Sekte“, deren Erfolg im zwanzigsten Jahrhundert großteils in ihrer Abschottung von der restlichen wissenschaftlichen Welt begründet lag, womit sich ein Bild bestätigt, das ihre schärfsten Kritiker gezeichnet haben. So zutreffend (und wenig neu) der Befund des selbstgewählten Isolationismus Freuds und seiner Schüler über weite Strecken auch ist, so dürftig bleibt er als rezeptionshistorisches Erklärungsmodell.

„Traumdeutung“ bleibt am Rand

Gemäß der Tatsache, dass die psychoanalytische Schulenbildung in ihrem ersten Jahrzehnt institutionell vorwiegend über die Achse Wien–Zürich verlief, kann Schröter natürlich nicht umhin, im ersten Teil seines Buches auch Österreich und die Schweiz mit einzubeziehen. Da es ihm jedoch vorab als ausgemacht gilt, dass die Psychoanalyse „auf die nervenärztliche Tätigkeit, ob in der freien Praxis oder im Sanatorium, zugeschnitten“ ist, geraten zentrale Charakteristika der frühen Praxis aus dem Blick, die zum Verständnis ihrer weiteren Geschichte wesentlich sind. So bleibt erstaunlicherweise die Bedeutung der Selbstanalyse von Träumen für die erste Schüler- und Patientengeneration unerwähnt (sie fehlt auch im ausführlichen Sachregister), wie die „Traumdeutung“ überhaupt auf vier Seiten mit Verweis auf teils überholte Sekundärliteratur pauschal abgehandelt wird.