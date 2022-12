Globale Ideengeschichte : Was hat es auf sich mit den türkischen Kampfdrogen?

Ergötzliche Geschichten mit Theoriezusatz: Martin Mulsow erkundet, wie in der Frühaufklärung Ideen in globalen Umlauf kamen.

Die amorphe Substanz „Wissen“ wird greifbar, wenn sie sich in „Ideen“ kristallisiert. Ideen sind zählbar und können meist als sprachliche Aussagen dargestellt werden. Über sie kann Metakommunikation stattfinden. Man kann etwas mit ihnen machen: sie diskutieren, verbreiten, unterdrücken und verwirklichen. Ideen werden von Menschen erdacht, weitergegeben und verändert. In historischer Zeit lassen sich ihre Urheber oft identifizieren und die Wege ihrer Ausbreitung verfolgen. Man hat die Entstehung und spätere Metamorphose einzelner Ideen rekonstruiert, sie in Kontexte eingebettet und ihre Wirkung, oft über lange Zeiträume hinweg, erforscht. Das kann man auch weltweit tun und erhält dann Kompendien von einflussreich Gedachtem, in denen Ideen und Ideensysteme nebeneinanderstehen und im günstigsten Fall miteinander verglichen werden. Die lückenlose Philosophiegeschichte („History of philosophy without any gaps“) von Peter Adamson, von der seit 2014 sechs Bände erschienen sind, wäre ein Beispiel für ein solches Vorgehen.

Die neuere Globalgeschichte, die alles andere als eine additive Weltgeschichte sein will, ist damit nicht zufrieden. Sie interessiert sich dafür, wie Ideen über große Entfernungen hinweg „zirkulieren“ und sich dabei nicht selten berühren oder gar „verflechten“. Wer so fragt, überwindet nicht nur eurozentrische Engstirnigkeit und erschließt sich, zumindest der Möglichkeit nach, die Fülle geistiger Kreativität in vielen Kulturen seit den Anfängen der Verschriftlichung, sondern folgt auch der hypothetischen Vermutung, alles könnte irgendwie mit allem zusammenhängen.