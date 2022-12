The Sisters of Mercy : Opfer des eigenen Mythos

Als der Punk in Großbritannien langsam zum Erliegen kam, begann eine Phase der Umorientierung, in der Musiker sich alle möglichen Freiheiten nahmen. Zwischen dem Ende der Siebziger- und Mitte der Achtzigerjahre gründeten sich etliche Bands, die weder mit standardisiertem Songwriting noch dreiakkordiger Rotzigkeit etwas zu tun haben wollten und stattdessen Interesse für Disco und Noise, Dub und Funk, Glam und Krautrock entwickelten. Prominente Vertreter sind etwa Public Image Ltd, Siouxsie and the Ban­shees, The Cure und Magazine.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Während der Großraum Manchester Gruppen wie The Smiths oder Joy Division hervorbrachte und damit viele andere Städte überstrahlte, kam eine kleine Auswahl bestechender Acts aus Leeds, man denke an Soft Cell, Gang of Four, vor allem aber The Sisters of Mercy. Die Formation um Andrew Eldritch demonstrierte immer wieder, was ein dysfunktionaler, nicht übermäßig begabter, dafür ästhetisch zielstrebiger Haufen an Musikenthusiasten leisten kann – und welche Missverständnisse daraus erwachsen.

Mark Andrews hat für das britische Popkulturmagazin „The Quietus“ zahlreiche Artikel über die frühen, nach einem Song von Leonard Cohen benannten Sisters of Mercy verfasst, die nun, angereichert mit Zusatzmaterial, als Monographie vorliegen. Er hat alle wichtigen Weggefährten des Ensembles interviewt und seine Abhandlung mit Zitaten gespickt, von denen selbst die floskelhaftesten noch mindestens unterhaltsam sind. Sein Schwerpunkt liegt auf der Zeit zwischen der Bandgründung 1980 und der 1987 veröffentlichten, knapp zehn Minuten langen und von einem vierzigköpfigen Chor getragenen Bombast-Nummer „This Corrosion“. Was danach passierte, wickelt der Autor in einem überschaubaren Epilog ab.

Der schwierigste Dreckskerl von allen

Das ist einerseits schade, weil sich erst im Anschluss an die Platten „First and Last and Always“ (1985) und „Floodland“ (1987) der dringend herbeigesehnte Erfolg einstellte – hohe Chartplatzierungen, teuer produzierte Videos, Auftritte bei „Top of the Pops“ und Konzerte in der Londoner Wembley Arena. Andererseits passierten die wirklich interessanten Dinge, da liegt der Autor richtig, in der Frühphase der zunächst recht rumpeligen Lokalband. Von 1987 an waren die Sisters nur noch eine Art Ein-Mann-Projekt mit wechselnden Begleitmusikern. Den letzten neuen Song hat Eldritch 1993 auf der Compilation „A Slight Case of Overbombing“ veröffentlicht. Von einer Auseinandersetzung mit der Plattenfirma EastWest Records scheint er sich nie wirklich erholt zu haben.

Die klassische Sisters-Besetzung sieht so aus: Andrew Eldritch (Gesang), Gary Marx (Gitarre), Craig Adams (Bass), Ben Gunn und von 1983 an Wayne Hussey (zweite Gitarre), Doktor Avalanche (Drumcomputer). Boyd Steemson, ein Vertrauter der Truppe, sagt über Eldritch, er hätte „eigentlich den Status eines David Byrne oder Nick Cave“ erreichen müssen. Marx äußert sich ähnlich: „Ich möchte jetzt nicht den Begriff ‚Renaissancemensch‘ bemühen, aber eigentlich sah es bei Andrew doch so aus, als ob er von Anfang an nach einer Rolle strebte, in der er seine verschiedenen Talente hätte einbringen können.“ Eldritch beherrscht ein halbes Dutzend Sprachen, besuchte eine Privatschule und war als lustloser Student in Oxford eingeschrieben. Seine Interessen dort bringt Steemson wie folgt auf den Punkt: „Bowie, Zigaretten, Bowie, Zigaretten, Iggy, Zigaretten, Bowie.“

Als Eldritch 1978 nach Leeds kam, fiel er schnell als pedantischer Intellektueller auf. John Keenan, der in der Stadt den F Club – eine Reihe von Musikveranstaltungen an unterschiedlichen Orten – ins Leben rief, musste sich Marx zufolge einmal von Eldritch auseinandernehmen lassen, weil er das Wort „metaphysisch“ falsch benutzte. Max Hole, in den Achtzigern bei Warner Music in Großbritannien angestellt, sagt: „Andrew war sowohl das große Plus als auch das große Minus der Sisters of Mercy.“ Es heißt auch, Hole habe noch Jahre nach der Liaison mit den Sisters ein Foto von Eldritch im Büro gehabt. Sprachen ihn Leute darauf an, lautete die Antwort: „Es soll mich an den schwierigsten Dreckskerl erinnern, mit dem ich je zusammenarbeiten musste. Egal, was ich gerade erlebe – sobald ich das Foto ansehe, weiß ich wieder, dass nichts, gar nichts so schlimm sein kann wie das, was ich mit ihm erlebte.“