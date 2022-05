Literatur und Sachbuch : Hiob als Schlüsselfigur

Die Schoa hat manchen zum Atheisten gemacht. Der millionenfache Mord, die systematische Vernichtung der europäischen Judenheit sprengt offensichtlich die Möglichkeit eines Gedankens von Schuld und Sühne, Sünde und Erlösung. Doch nicht nur das, auch geschichtsphilosophische Theorien, deren zumindest verwandte Idee es ist, einen Sinn in der Geschichte zu begründen, stoßen an ihre Grenze. Die der Hegel’schen Dialektik und dem jüdischen Messianismus entstammende „Frankfurter Schule“ hat das, umgekehrt, zu einem Apriori gewendet: Jeder Versuch, dem schlechthin Unentschuldbaren so etwas wie einen finalen Sinn zuzusprechen, eine Funktion im Geschichtsprozess, eine Läuterung auf dem Weg zur Gerechtigkeit, jeder solche Versuch sei gegenüber dem millionenfachen Tod bereits Rechtfertigung und Hohn für die Opfer.

So überzeugend und moralisch richtig das sein mag, für einen religiösen Menschen kann das Argument trotzdem nicht die letzte Antwort sein. Im Gegenteil: Wer angesichts des Schreckens seinen Glauben nicht verloren hat, der wird umso dringender danach fragen, was seine Religion zu sagen weiß über ein Geschehen, das jedes Vertrauen in einen sinnvollen Weltlauf fundamental erschüttert. Margarete Susman war so ein Mensch. „Das Buch Hiob und das Schicksal des jüdischen Volkes“ ist zuerst 1946 erschienen, unter dem unmittelbaren Eindruck der Katastrophe. Seitdem ist es mehrfach neu aufgelegt worden und so auch jetzt mit einem Nachwort der Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapheck, ein beeindruckendes Zeichen für die andauernde Bedeutung dieses singulären Werks. Man wird nicht behaupten wollen, dass es die Fragen löst, die es sich stellt – welches Buch könnte das? –, doch ein bleibendes Dokument ist es durch die Kraft, mit dem es sein Problem entwickelt, Antworten versucht, die dabei die ungeheure Wunde nie verdecken.

Margarete Susman war bereits über siebzig Jahre alt, als sie ihr Buch schrieb. 1872 in einer Hamburger jüdischen Familie geboren, beschäftigte sie sich schon in jungen Jahren mit Philosophie und Literatur, studierte bei Georg Simmel, hatte engen Kontakt mit jüdischen Denkern wie Martin Buber und Franz Rosenzweig, war befreundet mit Georg Lukács und Ernst Bloch, publizierte Aufsätze und Bücher zu Philosophie, Religion, Rechten der Frau. Die Schoa überlebte sie in der Schweiz, blieb dort bis zu ihrem Tod 1966, immer weiter arbeitend und noch besucht von Gershom Scholem und Paul Celan.

Ein starkes, bezwingendes Bild

In ihrem religiösen Denken war Susman durch ihre jüdische Herkunft geprägt, genauso jedoch durch einen christlich gewendeten Messianismus im Sinne ihres Freundes Ernst Bloch. Hatte sie sich ihr Leben lang nicht entscheiden wollen zwischen jüdischer und christlicher Tradition, so stellte sie der Mord an den Juden gleich doppelt vor die Herausforderung der Theodizee: Wie ist der Heilsplan eines guten Gottes zu rechtfertigen angesichts des überwältigend Bösen in der wirklichen Welt? Schon 1929 hatte sie einen bedeutenden Aufsatz geschrieben: „Das Hiob-Problem bei Franz Kafka“, jetzt, 1946, wurde ihr die Geschichte vom Juden Hiob zum Schlüssel der jüdischen Geschichte schlechthin: Die Klage, die Revolte eines Mannes, der trotz seines gottesfürchtigen Lebens von einem unbegreiflichen Gott mit jedem nur denkbaren Unglück für etwas gestraft wird, was er nicht kennt, nicht versteht und was ihm auch der stumm bleibende Gott nicht enthüllt.