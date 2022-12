Technik und Biologie : Der Thunfisch bietet die Lösung

Wie schwimmt er denn nun? Strömungsbild des an der University of Virginia gebauten Tunabot, der den Gelbflossenthunfisch zum Modell hat. Bild: UVA Engineering image

Der Gelbflossenthunfisch ge­hört zu den schnellsten Fischen überhaupt, er er­reicht bis zu siebzig Stundenkilometer. Kein Wunder, dass er als Inspiration für die Entwicklung von Tauchrobotern dient. Der ihm nachempfundene Thunfischroboter Tunabot der University of Virginia bringt es bislang zwar nur auf neun Kilometer pro Stunde, dennoch schätzen die Forschenden ihn dafür, dass er sie auf neue Ideen bringt. „Thunfisch-Robotik“ nennt der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Marco Tamborini dieses Projekt und präsentiert es als ein Beispiel dafür, wie Technik und Biologie einander inspirieren, so weit, dass es einer Auflösung der Grenzen zwischen den auf den ersten Blick so gegensätzlichen Bereichen gleichkomme.

Anhand der Thunfisch-Robotik lässt sich zeigen, was er damit meint: Der Thunfisch ist die Lösung der Natur für ein technisches Problem, nämlich das schnelle, energieeffiziente Schwimmen. Also liegt es für Techniker nahe, sich an dieser Lösung zu orientieren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Schließlich kann man den Fisch nicht Molekül für Molekül nachbauen, sondern allenfalls in einer stark vereinfachten Version. Und dazu muss man erst einmal verstehen, worauf es ankommt und was man weglassen kann. Anschauen und nachdenken reicht da nicht, zu schnell übersieht man dabei die vielen Teufelchen in den Details. Also muss man es ausprobieren, muss einen Roboterfisch bauen und schauen, ob er schwimmt wie erwartet. So habe der Tunabot sie auf eine „nicht-intuitive und neuartige Bewegungsbiomechanik“ gebracht, zitiert Tamborini die Forscher. Soll heißen: Ohne das Nachbauen wäre man nicht darauf gekommen, wie der Fisch so schnell schwimmen kann.

Die Orientierung an der Natur lässt sich leicht weltanschaulich rahmen

Die Natur liefert mögliche Lösungen technischer Probleme und die Technik immer neue Möglichkeiten, um die Natur zu erforschen: von der Lupe über das Mikro­skop bis zur Computersimulation und Robotertechnik. Marco Tamborini rekonstruiert dieses Wechselspiel in Philosophie, Biologie und Architektur. Sein Buch umfasst Fallstudien von der Morphologie des frühen zwanzigsten Jahrhunderts über Biotechnik, Biomimetik, Bionik bis zu Morphospace, einer in den Sechzigerjahren mithilfe eines Analogrechners entwickelten grafischen Repräsentation, die alle theoretisch möglichen Formen von Schneckenhäusern generieren sollte – mit der Perspektive, dies auch für die Planung von ganz neuen Gebäudeformen zu verwenden. Tamborini konstatiert eine Renaissance der Morphologie, der Analyse komplexer Formen, und verfolgt ihre Geschichte bis hin zu aktuellen Exzellenzclustern, die sich explizit nicht nur mit der Veränderung von Formen befassen, sondern mit der „Physik des Lebens“ (Dresden) oder „lebenden, adaptiven und energieautonomen Materialsystemen“ (Freiburg).

In der ersten Phase der wechselseitigen Inspiration von Biologie und Technik, wie Tamborini sie beschreibt, steht die Metapher vom Buch der Natur im Mittelpunkt. Mit ihr kam die Frage auf, ob man aus diesem Buch abschreiben dürfe, wie es der Biologe Ernst Haeckel vertrat, oder ob es nicht vielmehr um eine Übersetzung gehen sollte. Die Mechanisten, Vitalisten und Gestaltpsychologen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts waren sich einig, so Tamborini, dass man vor allem versuchen müsse, zu verstehen, wie die Natur Probleme löst, und sich an ihren Strategien zu orientieren, statt sie nachzuahmen. Sie suchten die Grundformen der Natur und stritten, ob diese unveränderlich oder dynamisch seien und ob man sie auch anders kombinieren dürfe, als sie in der Natur vorzufinden sind. Sie fanden, dass Knochen eine ganz ähnliche Struktur aufweisen wie manche Brückenkonstruktionen und Algen mit Geißelantrieb an Turbinen erinnern. Die Lösungen bestimmter Probleme schien eine bestimmte Form zu haben, unabhängig vom Material, eine Form, die man verstehen, abschauen und variieren kann. So, wie man sich von den Vögeln die Form der Flügel abschauen konnte und doch einsehen musste, dass es für Flugzeuge besser ist, nicht zu flattern.