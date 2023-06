Was wissen wir eigentlich vom Leben und Wirken geistlicher Frauen in mittelalterlichen Klöstern? Im Grunde wenig, so der Ausgangsbefund von Henrike Lähnemann und Eva Schlotheuber. Mit diesem Buch lösen die beiden Autorinnen ein Desiderat gegenüber einem breiten Publikum ein, das in der Forschung bereits seit einigen Jahrzehnten wahrgenommen wird. Dennoch klaffen Forschungsergebnisse und populäre Wahrnehmungen weit auseinander, halten sich gerade bei geschlechter- und religionsgeschichtlichen Themen alte Klischees zu Rollenbildern.

Die Stimmen geistlicher Frauen im Mittelalter waren – so der programmatische Titel des Buches – „unerhört“ im doppelten Sinn: So außergewöhnlich ihre Bedeutung und Wirksamkeit in den hier vorgestellten Lebenswelten des fünfzehnten Jahrhunderts waren, so sehr wurden sie lange Zeit von der Nachwelt ignoriert. Das hat mit der teils fragmentarischen Überlieferung ebenso zu tun wie mit der Geschichte von Reformation und Konfessionalisierung, mit heute noch bestehenden Hierarchien innerhalb der katholischen Kirche, vielleicht aber am meisten mit der Geschichte der einschlägigen Forschung selbst, die besonders seit dem neunzehnten Jahrhundert vorwiegend männliche Akteure in den Blick nahm. Noch heute ist in vielen Handbüchern zwar von Klerikern und Mönchen die Rede; ihr weibliches Pendant findet hingegen deutlich seltener Erwähnung.

Einzigartige Einblicke in das Klosterleben

Doch von den frühchristlichen Gemeinschaften an bis zu den heterogenen Ordens- und Klosterlandschaften im vorreformatorischen Europa des fünfzehnten Jahrhunderts erfüllten geistliche Frauen zentrale spirituelle und intellektuelle, soziale und politische Aufgaben. Sie agierten als Führungskräfte von Gemeinschaften, die den Umfang heutiger mittlerer Unternehmen hatten, und als Trägerinnen einflussreicher Bildungsstätten. Mittelalterliche Klöster waren geistliche, intellektuelle und oft auch ökonomische Zen­tren von erheblichem Einfluss. Die dort tätigen Spezialisten beiderlei Geschlechts waren durch ihre Gebetsdienste maßgeblich für die in der damaligen Glaubenswelt zentrale Sorge um das Seelenheil ihrer Mitmenschen zuständig. Geistliche Menschen hatten in diesem Erwartungshorizont gleichzeitig Vorbild- und Vermittlerfunktionen zu Gott selbst ebenso wie zur Vielzahl an mittelalterlichen Heiligen. Geistliche Frauen wurden darüber hinaus als „Bräute Christi“ wahrgenommen und erfuhren demgemäß besondere Wertschätzung – wer konnte Christus unter den Lebenden näher sein als sie?

Henrike Lähnemann und Eva Schlotheuber haben beide in jahrzehntelanger Forschungstätigkeit die Grundlagen für das faszinierende Tableau erarbeitet, das sie in diesem Buch präsentieren. Es basiert auf einer Fülle verschiedener Überlieferungsformen aus den niederdeutschen Frauenklöstern Medingen, Lüne und Heiligkreuz bei Braunschweig. Neben Handschriftenbeständen mit geistlichen Inhalten, wie sie aus vielen mittelalterlichen Klöstern erhalten sind, umfassen die vorgestellten Quellen einzigartige Stücke wie das Konventstagebuch einer Heiligkreuzer Nonne, das sie über zwanzig Jahre wohl bis zu ihrer Erkrankung an der Pest 1507 führte, Andachtsbücher der Zisterzienserinnen von Medingen und eine Sammlung von knapp 1800 Briefen, welche die Lebenswelt und die vielfältigen Beziehungen der Benediktinerinnen von Lüne über hundert Jahre hinweg, von 1460 bis 1560, dokumentieren. Diese Quellen geben in ihrer Praxisnähe einzigartige Einblicke in das Klosterleben, seinen geistlichen Horizont und seine materiellen Rahmenbedingungen, in seinen täglichen Ablauf ebenso wie in seine Außenbeziehungen.