„Kunst sehen“ von Julian Barnes : Das Wesen der Magrittigkeit

Der Zauber dieser siebzehn Aufsätze liegt in der Verbindung ihrer umstandslos eingestandenen Subjektivität mit intrinsischer Kennerschaft, was die Geschichte der Kunst wie die der Literatur angeht. Julian Barnes hat seine Artikel in ihren ursprünglichen Fassungen zwischen 1990 und 2013 für verschiedene Publikationen geschrieben; sieben von ihnen erschienen zuerst im Magazin „Modern Painters“. Jetzt sind sie, chronologisch geordnet nach Künstlern von Théodore Géricault bis Howard Hodgkin, in dem Band „Kunst sehen“ versammelt. Sie zu lesen, einzeln für sich oder hintereinander weg, ist ein hohes Vergnügen. Denn der britische Autor kann es sich erlauben, zwischen bildender Kunst und Literatur hin und her zu springen, weil er über beide so viel weiß. Seine Assoziationen kommen nicht selten unerwartet – und dann finden sie, genauso unvorhersehbar, ihre verblüffenden Anschlüsse in den folgenden Passagen. Man staunt nur so, und das Staunen ist ja der Anfang von allem.

Rose-Maria Gropp Redakteurin im Feuilleton, verantwortlich für den „Kunstmarkt“. F.A.Z.

Julian Barnes’ Liebe zu Frankreich, der französischen Kunst und Literatur vor allem des neunzehnten Jahrhunderts, wie sie schon 1984 sein berühmtestes Buch, „Flauberts Papagei“, trägt, ist ständig spürbar. Gleich der erste Text in „Kunst sehen“ ist seinem Roman „Eine Geschichte der Welt in 10 ½ Kapiteln“ von 1989 entnommen: „Géricault: Aus Katastrophen Kunst machen“. Zunächst rekonstruiert Barnes minutiös aus den Berichten der Überlebenden die Abläufe um jene Katastrophe auf See, von der die französische Nation 1816 aufgewühlt wurde und die Géricaults „Das Floß der Medusa“ zugrunde liegt. Dann dekonstruiert er dieses Epochenbild von 1818/19 (jetzt im Louvre in Paris) auf ebenso fesselnde Art. Nicht ohne den Hinweis, dass der Künstler das schicksalhafte Floß originalgetreu in seinem Atelier nachbauen ließ, um sich dann mit symbolträchtig geschorenem Kopf dort für acht Monate einzusperren. Nicht ganz freilich, weil ja Personal vorbeikam, als Modelle für die Schiffbrüchigen; zu ihnen gehörte übrigens Eugène Delacroix, der als junger Toter vorn auf dem Floß posierte.

Mehr zum Thema 1/

Wie überhaupt die unrealistisch muskulösen Körper der Männer auf dem Gemälde auffallen, die doch in der Wirklichkeit ausgemergelt und zu Tode erschöpft waren. Wie en passant fällt der Hinweis, dass der eigentliche, allgemeinere Titel des Werks bei seiner Vorstellung im Pariser Salon des Jahrs 1819 „Scène de naufrage“ (Szene eines Schiffbruchs) lautete: „Eine politische Vorsichtsmaßnahme? Mag sein. Aber es ist zugleich auch ein nützlicher Hinweis für den Betrachter: Dies ist ein Gemälde, keine Meinungsäußerung.“ So gelingt es Barnes am Ende, begreif- und fühlbar zu machen, dass das existentielle Leiden auf dem Floß an die Betrachter delegiert, auf sie übergegangen ist.