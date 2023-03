Ob ich das Konservatorium besucht habe? So ein Witz! Ich habe das Saxophonspiel in der Besserungsanstalt von Pontiac gelernt.“ So beginnt Mezz Mezz­rows „Really the Blues“ aus dem Jahr 1946, eine der aufwühlendsten Autobiographien in der Geschichte des Jazz. Aber so ähnlich fangen viele Selbstdarstellungen von Jazzmusikern an: schonungslos mit sich selbst und mit ihrem Umfeld. Im ersten Kapitel von „Beneath the Underdog“ (1971) stellt sich Charles Mingus vor, wie er als Patient seinem Psychiater erklärt, was er von jenen hält, die ihm den Bühnennamen King von dies, Herzog von das oder Prinz von irgendwas geben, nur um von ihrer alltäglich praktizierten Diskriminierung abzulenken.

Dizzy Gillespie schlüpft mit seinen Memoiren „To Be or Not to Bop“ (1979) in die subversive Rolle eines Clowns. Wenn es um die Gesellschaft geht, erzählt er beiläufig, wie er als gefeierter Trompetenstar in seiner Heimatstadt, wo eine Straße nach ihm benannt wurde, den Friseur aufsucht und man ihm bedeutet: „Sorry, Sir, wir schneiden keine schwarzen Haare.“ Und Miles Davis? Ist auch beim Schreiben der unberechenbare Tornado, als der er in die Jazzgeschichte einging.

Für Leser sind solche Lebensgeschichten Härtetests. Wenn sie es einmal nicht sind, wie im Falle Duke Ellingtons, sind es Werke musikalischer Diplomatie. Dabei folgt der Duke, der nie eine Autobiographie schreiben wollte, darin nur seinem Wahlspruch, man könne auf einer Posaune alles sagen, aber mit Worten müsse man vorsichtig sein.

Der riskante Schritt vom Amateurmusikerstatus zur Profikarriere

Klaus Doldinger, einer der auch kommerziell erfolgreichsten und angesehensten Jazzmusiker Deutschlands, hat schon mit dem Titel seiner Autobiographie „Made in Germany – Mein Leben für die Musik“ ganz andere Vorstellungen verknüpft als viele seiner Kollegen: Musik als Produkt mit deutschem Gütesiegel, rostfrei sozusagen und für den langen Gebrauch gefertigt. Leise Selbstironie mag da mitschwingen, auch ein unterschwelliger Stolz, es im amerikanischsten aller Musikgenres zu etwas Solidem gebracht zu haben. Doldinger hat schon 1963 eine Schallplatte unter dem Titel „Jazz Made in Germany“ herausgebracht. Die Hüllen der ersten beiden Aufnahmen unter dem raffiniert schlichten Bandnamen „Passport“ zierte Jahre später zudem ein damals grüner deutscher Reisepass. Die Herkunftsbezeichnung als Titel seiner Autobiographie kommt also nicht ganz unvorbereitet.

Aber „Made in Germany“ macht eben auch unmissverständlich bewusst: Das hier ist nicht Amerika, nicht die South Side, Harlem oder East St. Louis. Und der das schreibt, hat ganz andere Storys zu erzählen als solche, wie sie aus vielen Selbstdarstellungen, vor allem afroamerikanischer Künstler, nur so hervorsprudeln. Arm an aufregenden Geschichten oder fern aller attraktiv widersprüchlichen Alltagsrealität muss aber auch die Lebenserinnerung eines deutschen Jazzmusikers des Jahrgangs 1936 nicht sein, der sich in den realen wie geistig-seelischen Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit um kulturelle Selbstbestimmung mühte und sie in der Beschäftigung mit Jazz auch fand. In einer nie abgehobenen Sprache und im von Beginn an spürbaren Willen zur Offenheit trifft sich Klaus Doldinger dabei durchaus mit seinen bisweilen zornigen Jazzkollegen auf der anderen Seite des Atlantiks.