Der 18. Juli 1324 war einer der wichtigsten Momente in der Entstehung der atlantischen Welt. Diese zunächst kühn anmutende These vertritt Howard French in seiner Darstellung der zentralen, oft jedoch absichtlich marginalisierten Rolle Afrikas und von Afrikanern bei der Entstehung von Wirtschaftssystemen und politischem Denken unserer modernen Welt. Warum dieses Datum? An diesem Tag zog Mansa Musa, der Herrscher des westafrikanischen Reiches Mali, mit einer Entourage von sechzigtausend Männern, darunter zwölftausend Sklaven, im Zuge seiner Pilgerreise nach Mekka in Kairo ein. Die Menge an hochreinem Gold, die Musa auf dieser Tour mit sich führte, schätzen einige Historiker auf bis zu achtzehn Tonnen. Überall auf seinem Weg verteilte er Goldgeschenke an Arm und Reich, offenbar mit dem Ziel, Aufsehen zu erregen und der Welt Malis Herrlichkeit zu signalisieren.

French, langjähriger Korrespondent der „New York Times“ in Afrika, der Karibik und Ostasien, Sachbuchautor, politischer Kommentator und seit einigen Jahren Journalistik-Professor an der New Yorker Columbia-Universität, legt dar, dass sich Berichte über diesen Auftritt des malischen Herrschers in Ägypten erstaunlich schnell verbreiteten. Bereits Ende der 1320er-Jahre waren in Europa Karten im Umlauf, die von der Existenz eines Reiches mit gewaltigen Goldvorkommen namens Mali kündeten. Zudem zeitigte die Reise „gewaltige, unbeabsichtigte Folgen“. So habe Musas „übermäßiger Einsatz von Sklaven“ ebenso wie „sein angeberischer Umgang mit Gold“ in Teilen Europas, und nicht zuletzt in Portugal, den Ruf des subsaharischen Afrikas als einer Region untermauert, welche über große Mengen Gold verfügte und eine scheinbar unermessliche Quelle für Arbeitskraft darstellte.

Nicht die Sehnsucht nach Verbindungen mit Asien bildete daher den Impetus für die Schaffung europäischer Weltreiche, sondern das Verlangen, Handelsbeziehungen mit diesen sagenumwoben reichen schwarzen Gesellschaften zu eta­blieren. Entlang der Westküste Afrikas perfektionierten Europäer Techniken der Kartographie und Navigation, testeten und verbesserten das Design ihrer Schiffe. Seeleute lernten, die Winde des atlantischen Ozeans besser einzuschätzen.

Die Komplizenschaft zahlreicher afrikanischer Herrscher im Sklavenhandel

Madeira und die Kanaren dienten gleichsam als Labor, in dem Europäer das logistische und agrartechnische Know-how akkumulierten, das ihnen in den folgenden Jahrhunderten die Ausbeutung des amerikanischen Kontinents erleichtern sollte. Denn wie bald darauf in den brasilianischen, karibischen und nordamerikanischen Plantagenkolonien wurde hier die Arbeitskraft für die mit großem Kapitaleinsatz eingerichtete, exportorientierte Agrarproduktion durch Versklavung von Einheimischen und zunehmend von Afrikanern sichergestellt.

Die nachhaltigsten Konsequenzen dieser Entwicklung hatten die Gesellschaften in Afrika zu tragen. Auf die verheerenden Folgen des Aderlasses von weit mehr als zwölf Millionen Menschen, die bis weit in das neunzehnte Jahrhundert hinein über den Atlantik verschleppt wurden, um in der Neuen Welt als Sklaven zu schuften, geht French ausführlich ein. Besonderen Nachdruck legt er darauf, zu zeigen, wie stark der wirtschaftliche Aufstieg Europas, die Verankerung demokratischer Strukturen im nordatlantischen Raum und die Umsetzung der Ideale der Aufklärung aus dem dehumanisierenden Umgang Europas mit Afrika hervorgingen.