Buch von Katja Petrowskaja : Von der Kraft der Bilder in der Zeit

Unsere Welt ist von Bildern überschwemmt, und dennoch hat jeder und jede von uns ein eigenes privates Bilderreservoir, ein eigenes Wahrnehmungs- und Erinnerungstheater. Es gibt Bilder, die uns anspringen. Die uns unmittelbar berühren und nicht loslassen. Was sagt dies über die Bilder aus und was über uns? Über unsere Zeit? Fotos, so viel ist sicher, frieren den Augenblick ein, lösen, ja befreien den Moment dadurch aus seiner Zeit und seinem Raum und machen die Bilder auf diese Weise vieldeutig. Und indem wir uns in unserem Heute diesen „gefrorenen“ Momenten zuwenden, überschreiten wir auch die Grenzen unserer Zeit.

Von solchen Überschreitungen und Vieldeutigkeiten erzählen die 59 Fotos, welche die Schriftstellerin Katja Petrowskaja in „Das Foto schaute mich an“ versammelt hat. Petrowskaja stammt aus Kiew, lebt derzeit in Tiflis und Berlin. Schon in ihrem großen Roman „Vielleicht Esther“ hatte sie anhand von Dokumenten und Fotos die Geschichte ihrer Familie erzählt und so die Toten in Lebende zurückverwandelt, für die, wenn es „die Geschichte“ nicht gegeben hätte, alles auch anders hätte kommen können.