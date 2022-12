Geschichte des Kreuzes : Vom Hinrichtungsinstrument zum Hoffnungszeichen

Neben dem Kreis ist dies die geometrisch einfachste und zugleich symbolisch bedeutungsvollste Figur: ein senkrechter Strich gekreuzt von einem waagerechten Strich. Kleinkinder können das zeichnen, aber es bedarf erheblicher Anstrengung, um die Welten von Sinn und Sinnwidrigkeit zu erfassen, die im Kreuz verborgen liegen. Die Berliner Kunsthistorikerin Kathrin Müller hat nun in einem ebenso bündigen wie schönen Buch versucht, eine „Objektgeschichte“ des Kreuzes zu erzählen. Darin verbindet sie virtuos Kunst-, Kirchen- und Politikgeschichte. Leicht hätte sie in dem unermesslichen Stoff untergehen können. Doch mit sicherem Griff hat sie wesentliche Aspekte ausgewählt, um sie anhand von überaus eindrucksvollen Artefakten vorzustellen.

Die Autorin beginnt damit, den weiten Weg nachzuzeichnen, den die junge Christenheit zurücklegen musste, um im Hinrichtungsinstrument ihres Messias ein Hoffnungszeichen zu sehen und es als solches öffentlich auszustellen. Man macht sich von heute aus, wo das Kreuz als das selbstverständliche christliche Erkennungszeichen gilt, keine Vorstellung davon, wie kompliziert dies gewesen muss. Doch in der Antike wusste man noch, dass das Kreuz zuallererst Schande, Verzweiflung und Tod bedeutet. Entsprechend zögerlich begannen die frühen Christen mit schlichten Gesten, sich zum Kreuz zu bekennen. So beschrieb es Tertullian im zweiten Jahrhundert: „Bei jedem Schritt und Tritt, beim Waschen, Essen, Lichtanzünden, Schlafengehen und welche Tätigkeit wir immer ausüben, drücken wir auf unsere Stirn das kleine Zeichen.“ Bald wurden daraus erste Frömmigkeitsartefakte, vor allem auf magischen Siegeln und Amuletten, die vor Not, Gefahr und Dämonen schützen sollten. Aber erst aus dem frühen fünften Jahrhundert sind ausgeführte Kreuzesdarstellungen erhalten, die das Hinrichtungswerkzeug in ein Triumphzeichen umschmieden.