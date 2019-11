Architektur und Schall : Ohren auf für den Normtrampler

Eine empfindliche Lücke im biblischen Dekalog hat der Schriftsteller Robert Gernhardt mit seinem Prosagedicht „Das elfte Gebot: Du sollst nicht lärmen“ geschlossen. Welche Erfolge dagegen Architekten und Ingenieure im Kampf gegen Lärm erzielt haben, das beschreibt die Schweizer Architekturhistorikerin Sabine von Fischer in ihrer Studie. Sie geht vom 1929 gegründeten Akustiklabor an der ETH Zürich aus, das unter seinem Leiter Franz Max Osswald eine führende Rolle in der europäischen Bauphysik und Architekturlehre spielte. Die Messung und Manipulation von Schallereignissen markierte zugleich den Siegeszug der technikgläubigen Moderne über die handwerksorientierte Tradition.

Schalltechniker Osswald arbeitete wie alle modernen Akustiker an zwei Aufgaben: Bei der positiven Schallförderung ging es um die Freisetzung von Wohlklang und Sprachverständlichkeit durch Gebäudegestaltung, wie sie seit der Antike praktiziert wurde. Hinzu kam die neue Aufgabe der negativen Lärmbekämpfung, um unerwünschte Geräusche von Menschen und Maschinen einzudämmen. Zwar dominierte zuvor, so zeigt die Autorin, eine viel schlimmere Volksplage: der Gestank und damit die Angst vor Ansteckungskrankheiten. Doch bereits 1910 prophezeite der deutsche Mediziner Robert Koch: „Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest.“

Starke Nerven für das deutsche Volk

Die Sensibilisierung der Ohren erlebte 1908 einen ersten Höhepunkt, als der jüdische Philosoph Theodor Lessing in Hannover den „Deutschen Lärmschutzverband“ gründete und die Monatszeitschrift „Der Anti-Rüpel – Das Recht auf Stille“ herausgab. Den Berliner Apotheker Maximilian Negwer, der im selben Jahr seine „Ohropax“-Stöpsel erfand, erwähnt die Autorin leider nicht. Überraschend ist der Hinweis auf die hellhörigen Nazis, die 1934 die Baufibel „Das lärmfreie Wohnhaus“ veröffentlichten und von 1935 an „Reichswochen ohne Lärm“ veranstalteten, damit das deutsche Volk, so Robert Ley von der NS-Arbeitsfront, „starke Nerven hat“.

Mehr zum Thema 1/

Nach der Vermessung aller Töne gingen die Akustiker an die Isolierung der Schallquellen. Sie definierten Lärmgrenzwerte, die laut der Autorin stets die Grenze zwischen entgegengesetzten Sphären – Innen und Außen, Eigenes und Fremdes – markierten. In der Tat wird Eigengeruch als ebenso wenig störend empfunden wie Eigenkrach. Deshalb sind es immer die anderen, deren Räume mit Stoff, Watte, Filz, Kork, Schaumstoff zu dämmen sind, um den Hausfrieden zu wahren. Um den Trittschall zwischen den Etagen zu messen, entwickelten Akustiker von 1920 an kuriose Apparate: grobmechanische Spieluhren, in denen anstelle von Glockenschlegeln pfundschwere Hammerköpfe rotierten. Der Schalldruck dieser sogenannten „Normtrampler“ wurde in den Häusern erst von Ohrenzeugen, dann von Dezibelmetern dokumentiert.

Vasen für die Resonanz

Vor allem bei modernen Siedlungen – Haselhorst in Berlin, Doldertal in Zürich oder Le Corbusiers Hochhaus in Marseille – mussten manchmal nachträglich teure Dämmungen eingebaut werden, weil die in Tragkonstruktionen eingehängten Fertigbauelemente ideale Körperschallbrücken waren. Schließlich forderte der Modernist Sigfried Giedion von der Keramikindustrie geräuschärmere Klosetts. So konnte Le Corbusier, als er sein Hochhaus in Marseille besuchte, von einer „Wunderwolke“ mit „vollständiger Stille“ schwärmen.