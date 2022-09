Zauberei und Hirnforschung : Wie Zauberkünstler uns austricksen

Aktualisiert am

Das Gehirn des Menschen besteht aus etwa hundert Milliarden Neuronen, die über eine noch wesentlich größere Zahl von Schnittstellen, den Synapsen, miteinander verbunden sind. Seine Erforschung ist ein kompliziertes Unterfangen, das interdisziplinäres Vorgehen erfordert. Neurowissenschaftlich arbeitende Einrichtungen rekrutieren heute Forscher vieler Disziplinen: Medizin, Biologie, Psychologie, Mathematik, Informatik, Physik und auch Ingenieurwissenschaften.

Eher multidisziplinär ist eine Zusammenarbeit, die neuerdings unter dem Namen „Neuromagic“ daherkommt. Mithilfe von Zauberkünstlern wollen Neurowissenschaftler den Einfluss von deren Täuschungs- und Manipulationsmethoden auf ein Publikum aus der Perspektive der Hirnforschung untersuchen. Dadurch sollen Erkenntnisse über das menschliche Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen, die Ökonomie der Aufmerksamkeit, nicht bewusst ablaufende Prozesse und vor allem die Beeinflussbarkeit kognitiver Prozesse durch gezielte Beeinflussung (Priming) gewonnen werden.

Gänzlich neu ist das Interesse der Wissenschaft an der Zauberkunst nicht. Schon 1888 erschien erstmals ein Beitrag zu Wahrnehmungstäuschungen, der sich en passant auch mit der Arbeit von Zauberkünstlern befasste. Er stammte aus der Feder des amerikanischen Psychologen Joseph Jastrow, der nicht zuletzt durch seine Experimente mit Kippfiguren bekannt wurde, also Abbildungen, die für den Betrachter spontan ihre Gestalt wechseln und sich etwa von einem Hasen in eine Ente und wieder zurück verwandeln können.

Berühmte Magier beteiligten sich an Aufklärungskampagnen

Andere Wissenschaftler nahmen Jastrows Faden auf. So veröffentlichten etwa der französische Intelligenzforscher Alfred Binet oder der deutsche Mediziner und Philosoph Max Dessoir schon bald Abhandlungen, die sich ausschließlich der Psychologie der Zauberkunst widmeten. Parallel dazu entwickelte sich um 1900 eine bemerkenswerte Allianz zwischen Zauberkünstlern und Wissenschaftlern im Kampf gegen den um sich greifenden Spiritismus. Nicht nur durch die tricktechnische Expertise der Zauberer, sondern auch durch die psychologischen Kenntnisse, welche diese sich über viele Generationen gleichsam intuitiv angeeignet hatten, konnten viele spiritistische Experimente als pseudowissenschaftlicher Schwindel enttarnt werden.

Berühmte Magier wie etwa der auch als Entfesselungskünstler bekannte Harry Houdini beteiligten sich an regelrechten Aufklärungskampagnen. Später entstanden erste auf die Beobachtung von Zauberkunststücken gestützte sozialpsychologische Arbeiten über die Rolle unzutreffender Zuschreibungen, welche die fälschliche Annahme beziehungsweise Interpretation von Kausalbeziehungen betrafen.

Eine systematische und über die Psychologie hinausgehende Betrachtung der von Zauberkünstlern entwickelten Strategien, die Wahrnehmungsfähigkeit von Zuschauern zu unterlaufen, hat allerdings erst vor etwa zwei Jahrzehnten begonnen. Es ist kein Zufall, dass zu ihren Pionieren vor allem Wissenschaftler mit einer besonderen Affinität zur Zauberkunst gehören. Zwei von ihnen – der Pharmakologe Jordi Camí und der Hirnforscher Luis M. Martínez – haben mit „The Illusionist Brain“ jetzt ein Werk vorgelegt, das allen Anforderungen an eine gute populärwissenschaftliche Darstellung genügt: Jedem interessierten Laien oder Novizen verschafft es verständlich formulierte und fundierte Einsichten sowohl auf dem Feld der Hirnforschung wie auf dem der Zauberei.