Rechtsgeschichtlich hat der Gedanke, dass die Einvernehmlichkeit von Sexualität konstitutive Bedingung der Ehe sei, seinen Ursprung im napoleonischen Code civil des Français. Das in Frankreich am 21. März 1804 in Kraft getretene Gesetzbuch bestimmte eheliche Sexualität erstmals nicht als Rechtspflicht der Ehepartner, sondern setzte freiwilliges Einverständnis als Bedingung des Vollzugs des Geschlechtsakts in der Ehe voraus.

Das bedeutete einen Bruch mit den vom Kanonischen Recht der römisch-katholischen Kirche abgeleiteten eherechtlichen Bestimmungen, die bis dahin das Rechtsverständnis geprägt hatten. Das Kanonische Recht begründete die als wechselseitig begriffene eheliche Beischlafpflicht mit dem ersten Korintherbrief, in dem es heißt: „Der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig. Desgleichen ist der Mann seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau.“ Von Jean-Étienne-Marie Portalis, der an der Ausarbeitung des Code civil mitwirkte, ist das Diktum überliefert: „Vor allem in der Ehe muss die Freiheit... uneingeschränkt und vollumfänglich gelten; das Herz muss sozusagen zwanglos atmen können während einer Handlung, an der es so sehr beteiligt ist: Die süßeste aller Handlungen muss deshalb auch die freieste sein.“