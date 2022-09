Kulturelle Aneignung : Darf sich ein Kind als Indianer verkleiden?

In einem seiner seltsamsten Kino-Auftritte spielte John Wayne 1956 den Begründer des Mongolischen Reichs, Dschingis Khan. Vergleichbar bizarr er­scheint Mickey Rooney als vollkommen überzüchtet agierender Japaner in „Frühstück bei Tiffany“ (1961). Jake Gyllenhaal gab, ebenfalls kurios, 2010 den „Prince of Persia“, Christian Bale vier Jahre später Moses, Gerard Butler 2016 die altägyptische Gottheit Seth. Natalie Wood verkörperte in „West Side Story“ (1961) eine Puerto Ricanerin, Burt Lancaster in „Massai“ (1954) einen Apache-Krieger. Die Liste weißer Schauspieler, die nicht weiße Rollen bekleiden, ließe sich beliebig verlängern. Während man diesen Umstand ehedem gar nicht weiter beachtete und lieber über ästhetische Aspekte debattierte – Waynes Performance in dem schlecht beleumundeten Film „Der Eroberer“ etwa galt als rundherum missraten –, lautet die inzwischen selbstverständ­liche Frage: Dürfen die das?

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Diskussion um die Kinderbücher zum Film „Der junge Häuptling Winnetou“ hat kürzlich abermals gezeigt, womit zu rechnen ist, sobald der Vorwurf der kulturellen An­eignung oder des Rassismus im Raum steht. Auf dem Parteitag der Berliner Grünen sprach Bettina Jarasch im vergangenen Jahr über biographische Einflüsse. „Was wolltest du werden, bevor du Regierende Bürgermeisterin werden wolltest?“, lautete eine an sie gerichtete Frage. Die Antwort: „Als Kind wäre ich gern Indianerhäuptling geworden.“ Auf die augenblicklich sich entladende Entrüstung folgte selbstredend die prompte Entschuldigung: „Ich verurteile meine unreflektierte Wortwahl und meine unreflektierten Kindheitserinnerungen, die andere verletzen können.“

Anschließend diskutierte man auf dem Parteitag darüber, wie sich eine harmlose Rückschau bloß so flott in einen Skandal verwandeln konnte. Genau genommen, bemerkt Jens Balzer in seinem Essay „Ethik der Appropriation“, wurde damals allerdings gerade nicht diskutiert, weil sich, durchaus absehbar, sogleich zwei Fronten unversöhnlich gegenüberstanden: diejenigen, die den Umgang mit Jaraschs Einlassung „hysterisch, dogmatisch und demokratiefeindlich finden“, und jene, die den Groll nachvollziehen können, „weil sie die Faszination weißer Menschen mit dem ‚Indianertum‘ in einem größeren historischen Rahmen betrachten, der über Kindheits- und Märchenfantasien hinausweist in die jahrhundertealte Geschichte des Kolonialismus hinein“. Auf diese Weise wird kulturelle Aneignung schnell zum Sprungbrett für grundsätzliche Auseinandersetzungen, in denen konservative Zeitgenossen den Linken Besessenheit im Endstadium vorwerfen, während diese bei ihren Gegnern Rassismus wittern.

Kultur entsteht aus der Aneignung anderer Kulturen

Legt man Susan Scafidis einschlägige Definition von „kultureller Aneignung“ zugrunde, stellen sich bald Fragen: „Cultural Appropriation, das ist: wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg: um daraus Profit zu schlagen.“ Dem Verständnis der amerikanischen Anwältin zufolge steckt in der An­eignung eine Enteignung. Scafidi be­hauptet, es existiere ein Besitzrecht an Wissen und kulturellen Ausdrücken. Auf der einen Seite stehen die Eigen­tümer als einheitliches Kollektivsubjekt, auf der anderen die Diebe, also auch das als Indianer verkleidete Kind. Wie wollte man aber definieren, wo hier Zugehörigkeit beginnt und endet? Im Sinne Scafidis markiert eine bestimmte Kultur einen Bereich, dem man ganz und gar angehört – oder dem man als Fremder gegenübersteht.