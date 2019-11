Osten und Westen : Der Sieg, der keiner war

Wie der liberale Westen zum Opfer seines Triumphs wurde: Ivan Krastev und Stephen Holmes deuten in ihrem neuen Buch die Ära seit 1989 als eine Zeit, in der die besten Absichten die schlimmsten Folgen hervorbrachten.

Mitten in die Jubiläumsfeiern zu dreißig Jahren Mauerfall und nachfolgende Umstürze platzt eine Irritation, die alle Begriffe, die wir uns von der Welt seither gemacht haben, durcheinanderwirbelt. Dass die frühere Hegemonie und Geschlossenheit des Westens dahin ist, das hat sich schon herumgesprochen. Aber am Geschichtsschema, das diese Hegemonie hervorgebracht hat, wird in Westeuropa für gewöhnlich festgehalten: 1989 gilt nach wie vor als geradezu naturwüchsiges Ereignis, als Triumph der Natur – des dem Menschen zugehörigen Freiheitsverlangens – über die ihr bis dahin auferlegten künstlichen Beschränkungen und zugleich als Vollzug einer historischen Notwendigkeit, die vom dialektischen Materialismus auf den Liberalismus übergegangen war.

Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev und sein amerikanischer Kollege Stephen Holmes meinen nun aber, mit einem solchen Schema im Kopf könne man überhaupt nicht begreifen, was zurzeit in der Welt geschieht. Die neue Großtheorie, die sie in ihrem gerade erschienenen Buch „Das Licht, das erlosch“ (Ullstein, 368 Seiten, 26 Euro) vorlegen, irritiert durch eine kleine, aber entscheidende Verschiebung des Blickwinkels. An die Stelle von Natur und Notwendigkeit, die der Geschichte einen Ursprung und ein Ziel geben, setzen sie eine Größe, die von allen politischen oder moralischen Urteilen erst einmal absieht: Nachahmung. Was mit dem Ende der Systemkonkurrenz im Kalten Krieg eingesetzt habe, sei schlicht ein „Zeitalter der Nachahmung“ gewesen, in dem der Osten den Westen zu kopieren versucht habe.

Mit diesem „Nachahmungsimperativ“, der nach 1989 sowohl von den östlichen Gesellschaften selbst und vielen ihrer Dissidenten als auch von westlichen Institutionen ausgegangen sei, wollen Krastev und Holmes den jetzigen Backlash erklären, wollen aufzeigen, „wie der Liberalismus zum Opfer seines im Kalten Krieg vorausgesagten Erfolges wurde“: Die in ihm steckende Hierarchisierung und Demütigung habe die unvorhergesehene Langzeitwirkung eines Grolls gegen die Nachgeahmten gezeitigt, noch verschärft durch die behauptete Alternativlosigkeit, eine moralinsaure Überwachung und den bisweilen ausbleibenden Erfolg der anempfohlenen und zunächst enthusiastisch begrüßten Verwestlichung. Die Umstürze vor dreißig Jahren stellten laut Krastev und Holmes das seltene Beispiel von Revolutionen dar, die ausdrücklich nichts Neues anstrebten, sondern das Alte, wie es andernorts schon verwirklicht war. Sie nannten dies das „normale Leben“ und meinten damit den Westen. Jetzt stilisieren sich autoritäre Politiker wie Orbán in Ungarn und Kaczyński in Polen zu Widerstandsführern gegen die behauptete Bevormundung durch den liberalen Westen, gegen die Entfremdung von der eigenen nationalen und kulturellen Identität.

Fluch der besten Absichten

Diese Nähe der Begriffe, die die schon jetzt viel Aufsehen erregende neue Rahmenerzählung verwendet, zu den Parolen der osteuropäischen Rechten verunsichert: Dass die östlichen Staaten den Westen kopiert und damit sich selbst verraten hätten, ist doch genau die Sprache der dortigen Populisten. Darin steckt noch eine grundsätzlichere Frage: Führt nicht schon die normative Enthaltung der Theorie in die Irre? Das Nachahmungsparadigma stellt nationale und kulturelle Kollektive in den Mittelpunkt und nicht das einzelne Individuum, dem dagegen das liberale System die Möglichkeit geben will, sich zu entwickeln, wie es will, auch gegen das Korsett einer kollektiven Identität. Ist mit der vermeintlich distanziert-abstrakten Betrachtung also womöglich eine antiliberale Vorentscheidung verbunden?