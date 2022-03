Bildungsmobilität : Das Auslandsjahr als Massenphänomen

Aktualisiert am

Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse: Polonaise amerikanischer Gaststudenten an der Freien Universität Berlin im Jahr 1953 Bild: picture alliance / akg-images

Bis zur Corona-Pandemie war es für Studentinnen und Studenten selbstverständlich zu „migrieren“. Sie wechselten den Studienort im eigenen Land, absolvierten Erasmus-Semester und machten Abschlüsse im Ausland. Manche verfolgten dort ihre weiteren Karrieren und gliederten sich in Arbeitsmarkt und Wissenschaftssystem der neuen Heimat ein. All dies dürfte bald wieder möglich sein. Kaum ein anderer Bereich der Weltgesellschaft war und bleibt mobiler als Universitätserziehung und Wissenschaft.

Gelehrte waren immer schon unterwegs. Wann aber wurde studentische Mobilität zu einem Massenphänomen? Isabella Löhr lenkt den Blick auf die vier Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. In einer Epoche wirtschaftlichen Wachstums und neuer Verkehrs- und Kommunikationstechnologien nahm die Zahl der Auswandernden dramatisch zu. Westeuropäer strömten nach Nordamerika und Russland, Inder in die britische Karibik, Chinesen nach Nordostasien und an die amerikanische Westküste. Zu dieser neuen Migrationslandschaft gehörten auch Studierende.

Ihre Ziele waren nicht Fabriken, Farmen oder Plantagen, sondern Universitäten. Anders als Handwerker, Dienstmägde oder landwirtschaftliche „Kulis“ machten sie sich nicht zu Hunderttausenden oder gar Millionen auf den Weg. „Massenphänomen“ kann bei Elitenmigration nur heißen, dass ein akademischer Auslandsaufenthalt erstmals zu einer attraktiven und realisierbaren Option wurde.

In einer Epoche, in der nur wenige Menschen einen Lebensabschnitt an Universitäten verbrachten, bildeten die im Ausland Studierenden eine Minderheit innerhalb der Minderheit der Gebildeten und Bildungssuchenden. Im Unterschied zu den jungen Adligen, die sich im achtzehnten Jahrhundert samt ihren Hofmeistern auf eine individuell entworfene Grand Tour begeben hatten, waren die mobilen Studenten – vorwiegend Männer – um 1900 keine frei schweifenden Bildungstouristen.

Sie profitierten von neuen Ermöglichungsstrukturen. Regierungen in unabhängigen Ländern ebenso wie in manchen Kolonien betrieben eine Politik der externen Nachwuchsqualifizierung. Begabte junge Leute wurden in die wissenschaftlichen Zentren Europas und Nordamerikas entsandt, um die Jahrhundertwende auch von China nach Japan. Nach einigen Jahren sollten sie, das wurde erwartet, als „returned students“ ihren Heimatländern nützlich sein, vorzugsweise im Staatsdienst.

Umgekehrt wurden Studieninteressierte angeworben. Darin sah die christliche Mission eine vielversprechende neue Strategie: Während weiterhin Missionare in die Gefilde des „Heidentums“ entsandt wurden, sprach umgekehrt einiges dafür, potentielle Konvertiten in die christlichen Länder zu holen und dort für den Glauben zu gewinnen. Dies wurde erleichtert, wenn christliche – in diesem Buch geht es um protestantische – Empfangsorganisationen sich um die Ankömmlinge kümmerten.