Priorität des Umweltschutzes? : Eingerichtet im Wohlfahrtskapitalismus

Windräder in einem Windpark stehen mangels Wind still. Bild: dpa

Vor einigen Jahren publizierte Ingolfur Blühdorn seine hernach vieldiskutierten Thesen zur „simulativen Demokratie“. In einer Zeit, in der demokratische Werte und Normen den Bürgern ebenso normativ selbstverständlich wie alltagspraktisch lästig geworden seien, bedienten die politischen Institutionen – so Blühdorns zentrales Argument – erfolgreich das gesellschaftlich herrschende Bedürfnis nach Marktkonformität. Nach Art einer stillen Übereinkunft hätten sich beide Seiten darauf geeinigt, dass demokratische Partizipation im Kern die Möglichkeit allgemeiner Teilhabe an der ungeheuren Warensammlung der Konsumgesellschaft bedeute. Mit der so verstandenen postdemokratischen Wende der Demokratie könnten letztlich beide, Eliten wie Massen, gut leben: In konsumistischer Selbstbestimmung sich ergehend, sehe die Bürgerschaft großzügig davon ab, den von ihr ernannten Entscheidungsträgern ins politisch-administrative Handwerk zu pfuschen – die ihr dies wiederum mit der Sicherstellung fortgesetzter materieller Wohlstandsproduktion dankten.

Mit dieser Deutung der seinerzeit in den Sozialwissenschaften wie auch im gehobenen Feuilleton breit diskutierten und problematisierten „Postdemokratie“ machte sich Blühdorn keineswegs nur Freunde: Sah er diese doch nicht als bloße Strategie derer „da oben“ zur Entmündigung der Leute, sondern als ein Spiel, zu dem immer zwei gehören, nämlich auch Bürger und Bürgerinnen, die sich – demokratietheoretisch eine Horrorvision – selbst aus der Verpflichtung zur Mündigkeit zu befreien suchten. An der Quelle der vielbeschworenen Krise der Demokratie in den westlichen Wohlfahrtskapitalismen liege eine „Emanzipation zweiter Ordnung“, die Emanzipation großer gesellschaftlicher Mehrheiten von klassisch-demokratischen Emanzipationsansprüchen.

Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass

Genau diese Idee nimmt das Buch, das Blühdorn nun gemeinsam mit Mitarbeitern des von ihm an der Wirtschaftsuniversität Wien geleiteten Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit vorlegt, wieder auf und schreibt sie fort. Als gemeinsamer Bezugspunkt der neun Kapitel dieser intellektuell anregenden, durch das ungewöhnliche Konstruktionsprinzip allerdings auch einige Redundanz aufweisenden Kollektivmonographie fungiert jene Politik der Nicht-Nachhaltigkeit, die der Hauptautor schon im Vorgängerwerk scharfsinnig beschrieben hatte: die These also, dass auch die allseits beschworene „Nachhaltigkeit“, bis zur Corona-Krise das buzzword des politischen Diskurses schlechthin, nicht mehr als eine konzertierte Simulation sei. Die wechselseitige Versicherung von Regierung, Unternehmen und Konsumenten, dass Nachhaltigkeit oberste Priorität habe beziehungsweise haben müsse, verdecke letztlich nur den unausgesprochenen Konsens, dass Umweltschutz so lange geduldet werde, wie er Wirtschaftswachstum und Lebensstandard nicht bedrohe. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass: So lautet das Motto jenes demokratisch-kapitalistischen greenwashing, das die Grünen in naher Zukunft in die Bundesregierung, wenn nicht gar an deren Spitze, spülen dürfte.