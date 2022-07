Fake-Bäume als Sendemasten : Diese Bäume funken mit 5G

Aktualisiert am

Tarnen und Täuschen. Mit dem Boom mobiler Endgeräte wächst der Bedarf an Sendemasten. In Kalifornien verleiht man den Antennen gerne die Gestalt von Palmen und Kiefern. Işık Kaya und Thomas Georg Blank haben sie fotografiert.

Ästhetischer Kollateralschaden des digitalen Zeitalters: Funkmast in Gestalt einer Palme Bild: Işık Kaya und Thomas Georg Blank

Technische Infrastruktur hat ein Imageproblem. Werden auf einer Wiese oder an einem Waldrand ein paar Windräder aufgebaut, ist der Protest nur eine Frage der Zeit: zu laut, zu schattig, zu gefährlich, zu sehen. Gerade der landschaftliche Gesichtsverlust bewegt die Beschwerdeführer so sehr, dass sich mit der von ihnen oft gestellten Diagnose „Verspargelung“ inzwischen eine Art Fachausdruck eta­bliert hat. In Städten wie Chicago oder Sydney war man sich schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts der Bedeutung ästhetischer Fragen im öffentlichen Raum bewusst. Eine bald aufgestellte Grundregel lautete: Nur eine verborgene Energieversorgungsanlage ist eine gute Energieversorgungsanlage. Besonders ins Zeug gelegt hat sich Toronto. Dort verfügten die zeitweilig mehr als zweihundertfünfzig Häuser, deren einzige Funktion es war, als Hülle für Transformatoren zu dienen, über die unterschiedlichsten Formen und Größen, von der neugotischen Villa bis zum Familien-Bungalow. Das wichtigste Ziel: nicht auffallen.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton.

Das klappte und klappt allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Denn wer genauer hinschaut, wird bemerken, dass die übrig gebliebenen Gebäude dieser Art nachts nicht beleuchtet, dafür aber mit Warntafeln versehen sind: „Danger“. Nie steht ein Auto vor oder in der Garage, nirgends liegen Gartenschläuche oder Basketbälle herum, keine Spur von Mülleimern, Weihnachts- oder Halloween-Schmuck. Dieses Versteckspiel versteht sich nicht von selbst. Im neunzehnten Jahrhundert haben einige Städte ihre Infrastruktur stolz zur Schau gestellt. Der 1869 errichtete Chicago Water Tower des Architekten William W. Boyington misst fünfundfünfzig Meter, sollte also unbedingt wahrgenommen, ja als technische Glanzleistung bestaunt werden – und ist Oscar Wilde zufolge doch nur eine „burgartige Monstrosität“.