Nach dem Zweiten Weltkrieg internierten die Alliierten zehn deutsche Atomforscher auf einem Anwesen in der Nähe von Cambridge. Sechs Monate lang wurden sie abgehört. Die Protokolle der Lauschaktion liegen nun in einer Neuauflage vor.

Die drei Nobelpreisträger unter den in Farm Hall festgehaltenen Wissenschaftlern: Werner Heisenberg, Max von Laue und Otto Hahn, hier 1946 in Göttingen Bild: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin

Kurz vor dem Abendessen am 6. August informierte ich Prof. Hahn über eine Meldung der BBC, dass eine Atombombe abgeworfen worden war. Hahn war von dieser Nachricht wie vernichtet (…) Mit Hilfe einer nicht unbeträchtlichen Menge Alkohol beruhigte er sich, und wir gingen hinunter zum Abendessen, wo er die Nachricht den versammelten Gästen bekanntgab.“ So beginnt Major T. H. Rittner, Offizier im Geheimdienst seiner Majestät des Königs von England, seinen Bericht über Gespräche zwischen zehn deutschen Atomforschern am Tag der Zerstörung Hiroshimas durch die amerikanische Uranbombe „Little Boy“. Diese war ein Produkt des Manhattan-Projektes, dessen Leiter J. Robert Oppenheimer der Regisseur Christopher Nolan zum Thema seines gerade angelaufenen neuen Kinofilms gemacht hat.

„Wir sind in einem Wettlauf gegen die Nazis“, lautet in dem Film eine Dialogzeile Cillian Murphys, der Oppenheimer spielt. Tatsächlich war auch im nationalsozialistischen Deutschland Nuklearforschung betrieben worden. Schließlich wurde die Kernspaltung dort Ende 1938 entdeckt – maßgeblich von dem erwähnten Otto Hahn. Doch es war kein Wettlauf. Man wusste nichts von dem Vorhaben der Amerikaner, und die deutsche Kerntechnik war bei Kriegsende auf einem Stand, den das Manhattan-Projekt bereits 1942 erreicht hatte. Die Frage, warum sie nicht weiter war, ist seit Langem Gegenstand einer umfangreichen publizistischen, historiographischen und auch erzählerischen Debatte, etwa im April 1991 in dem Fernsehfilm „Ende der Unschuld“.

Zehn Monate nach der Ausstrahlung dieses Zweiteilers wurden Major Rittners Geheimberichte freigegeben und konnten damit mehr Licht in das Atomprogramm des Dritten Reiches bringen als alles, was bis dahin an Primärquellen veröffentlicht worden war. 1993 legte der Berliner Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann den größten Teil dieser sogenannten Farm-Hall-Protokolle in einer sorgfältig kommentierten deutschen Übersetzung vor.

Die Überlieferung ist äußerst selektiv

Es handelt sich dabei um Auszüge der abgehörten Gespräche zwischen den zehn Wissenschaftlern während ihrer Internierung vom 3. Juli 1945 bis 3. Januar 1946 in Farm Hall, einem Anwesen des britischen Geheimdienstes in der Nähe von Cambridge. Zu den Festgehaltenen gehörten neben Otto Hahn auch Werner Heisenberg, der herausragendste unter den im Reich verbliebenen deutschen Physikern, dessen enger Mitarbeiter Carl Friedrich von Weizsäcker, der Nobelpreisträger Max von Laue sowie Kurt Diebner und Walther Gerlach, die den Nuklearaktivitäten des Heereswaffenamtes respektive des Reichsforschungsrats administrativ vorstanden. Die übrigen vier waren zumeist jüngere Wissenschaftler aus Spezialgebieten wie der Isotopentrennung.

Jetzt hat Dieter Hoffmann die Farm-Hall-Protokolle in einer substanziell ergänzten Neuauflage herausgebracht. Dabei wurde der Fußnotenapparat auf den Stand der Forschung gebracht. Wichtiger aber sind gut achtzig neu hinzugekommenen Seiten mit weiteren Dokumenten. Es handelt sich dabei um Tagebucheintragungen und persönliche Korrespondenz von sechs der zehn Wissenschaftler, die – abgesehen von zwei Briefen Laues aus dem Jahr 1959 – alle im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Internierung entstanden sind.