Neues Buch von Helmut Lethen : Einstimmung mit den großen Depressiven

Auch wer Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“ nicht gelesen hat, kennt oft die Parabel vom Großinquisitor, die der aufgeklärte und atheistische Iwan seinem frommen Bruder Aljoscha erzählt. Sie spielt in Sevilla zur Zeit der Inquisition. Während die Scheiterhaufen brennen, geht eine Gestalt über den Marktplatz, heilt einen Blinden und erweckt ein Kind zum Leben. Schnell wird klar, dass es sich dabei um den wiedergekehrten Christus handelt. Als der Großinquisitor davon hört, lässt er ihn als Ketzer verhaften. Am Abend, bevor Christus hingerichtet werden soll, kommt der Großinquisitor zum Verhör in seine Zelle. Warum er gekommen sei und die Ordnung störe, die die Kirche etabliert habe, will der Großinquisitor wissen. Und verrät ihm das Geheimnis ihrer Macht: Sie sei nicht mehr mit ihm, Christus, sondern mit dem Teufel im Bund. „Das ganze Unglück Europas rührt daher“, zitiert Helmut Lethen in „Der Sommer des Großinquisitors“ einen Brief Dostojewskis aus dem Jahr 1870, dass die „römische Kirche Christus verlor und sich dann entschied, auch ohne Christus auszukommen“.

Lethens Buch verfolgt das Nachleben der Parabel durch Denken und Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts, durch die Erfahrungen von Gewalt und Sinnverlust, die die Epoche prägten. Zwei Sommer brachte er mit der Lektüre der russischen Klassiker und der „großen Depressiven“ zu, mit Dostojewski, Joris-Karl Huysmans und Michel Houellebecq. Und dennoch, so stellt er gleich zu Anfang fest, ist das Resultat „kein fatalistisches Buch“. Das liegt vor allem an der abgeklärten Distanz, die Lethen nicht nur gegenüber einigen sein ganzes intellektuelles Leben lang immer von Neuem behandelten Autoren aufbringt, sondern mit der er eigene Erinnerungen und Erfahrungen in sein Schreiben aufnimmt. Auch wenn der Untertitel etwas anderes suggeriert: Eine Faszinationsgeschichte des Bösen bietet das Buch nicht durchweg. Eher handelt es von der Faszination der großen ideologischen Kämpfe, die das vergangene Jahrhundert aufwühlten.

Das Präludium führt in die Zeit des Fin de siècle, in dem die Großinquisitor-Passage ihren „ersten Resonanzraum“ fand und unter dem Eindruck religiöser und sozialer Krisenerfahrungen zum Instrument der Modernediagnose wurde. Schon 1881, ein Jahr nach dem Erscheinen des Romans, wurde die Legende von der okkultistischen Schriftstellerin Helena Blavatsky ins Englische übersetzt und in der Zeitschrift der theosophischen Gesellschaft veröffentlicht. In deutscher Sprache zählt Lethen zwischen 1914 und 1964 nicht weniger als dreißig separate Ausgaben. Vor allem im Lauf dieses halben Jahrhunderts wurde die Parabel als das gelesen, was für Lethen im Zentrum seines Interesses steht: als ein der „Rechtfertigung der Gewaltarchitektur“ gewidmeter „Herrschaftstraktat“.

Lethen setzt an bei Max Webers Rede „Politik als Beruf“, mit der dieser im Januar 1919 vor dem Eindruck der Münchner Räterepublik mit der Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik „gegen die moralische Leidenschaft der Aufständischen“ anredet und vor dem Umschlagen der wohlmeinenden Gesinnung in Gewalt mahnt. Webers Einsicht, dass „wer mit der Politik, das heißt, mit Macht und Gewaltsamkeit als Mitteln, sich einlässt, mit diabolischen Mächten einen Pakt schließt“, ist die Matrix, an der entlang sich Lethens differenzierte Überlegungen entfalten. Bei Georg Lukács findet er Spuren einer an Dostojewski orientierten „Ethik der Güte“, Helmuth Plessner definiert in den „Grenzen der Gemeinschaft“ mit dem Großinquisitor die „Dreckslinie“ der Politik am Rande der moralischen Skrupel.