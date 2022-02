Heinz Rudolf Kunzes Autobiographie : Da flüstern die Atomsprengköpfe

Am 12. September 1970 spielten The Who in der Halle Münsterland. An diesem Abend wurde für immer besiegelt, was ich tue, was ich werde, was ich bin.“ Der Rockmusiker Heinz Rudolf Kunze beschreibt in seiner Autobiographie „Werdegang“, wie ein Konzertbesuch zur Initiation wird. Begleitet wird er an diesem Abend von seinem Vater, einem ehemaligen SS-Mitglied. Nach dem Auftritt wird er sagen: „Junge, das klang wie da­mals, als wir angegriffen haben.“

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Kunze ist ein Meister der Ambivalenz – im Privaten und im Künstlerischen: Als Chronist der Protestbewegung feierte er seinen ersten Hit erst mit dem kongenial übersetzten Kinks-Song „Lola“ über ei­nen unbedarften Mann, der den Reiz einer Trans-Begegnung austestet. Sein größter Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ verband Lehár-Kitsch mit Unverständ­lichem („Du bist mein Reim auf Schmerz“). Und an der Vergangenheit seiner Eltern arbeitete er sich ein Leben lang ab. „Die SS-Mitgliedschaft meines Vaters ist ein Riss in meinem Leben, der sich nicht schließen lässt“, schreibt er.

Peter Maffay hatte er zerpflückt

Die Rockmusik wird Kunze zur Zu­flucht. „Das Grandiose, das vor Pathos nicht zurückschreckt und doch nie vergisst, dass es im Schmutz der Hinterhofgassen geboren wurde“ – das begeisterte ihn an The Who. Dem passionierten Ger­manisten und zeitweiligen Sozial­demokraten gelang es, in seinen Songs genauso über eine Verbeamtungsprüfung zu singen wie über Menschen mit Phimose, die am Kreuz hängen und nachts Atomsprengköpfen beim Flüstern zuhören. Am Anfang seiner Karriere wurde er folgenreich als „Niedermacher der Achtzigerjahre“ bezeichnet. Ein Vertriebener aus der Lausitz mit Wohnort Osnabrück.

Kunze ist 65 Jahre alt. Wäre er seinem Plan gefolgt und Studienrat geworden, würde er bald in den Ruhestand treten. Stattdessen erscheint neben seiner Autobiographie nun ebenfalls ein Album namens „Werdegang“. In dem Buch gibt er unterhaltsam, reflektiert und ehrlich Auskunft über sein Leben. Ehrlich ist er, wenn er schildert, wie auch seinem Scheitern Neues erwächst. In einem seiner journalistischen Texte, die er gelegentlich schreibt, hatte er Peter Maffay zerpflückt. Eine Aussprache später erkannte er dessen Verletztheit. Sie wurden Freunde.

Kunze führt Textzeilen aus Liedern vor, die ihm heute peinlich sind. Er legt seine Angststörung offen, seine gescheiterte Ehe, die beinah gestorbene Freundschaft zum ersten Musikpartner Mick Franke, den er für den Hitparadenerfolg zurücklassen musste. „Solange ich denken kann, habe ich Angst gehabt. Nicht die Angst der Panikattacken, sondern Angst vor dem Scheitern. Angst, nicht gut genug zu sein“, schreibt er. Getrieben war er von dem Wunsch, etwas zu schaffen, „das taugt, damit die Leute zu mir sa­gen können: Du darfst bleiben“.

Ein oft geschmähtes Trio

Trotz dieser Ehrlichkeit ist Kunzes Le­bensbericht keine schwere Kost. Er hat ein anregendes Buch verfasst. Vergnüglich sind die Schilderungen aus dem Inneren der Band. Nachvollziehbar die Lasten des Musical-Übersetzens, dem er sich seit „Les Misérables“ hingegeben hat. Und er reflektiert seine Rolle als Songschreiber, der mal in der A-, mal in der B-Liga spielt.