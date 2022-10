Greta Thunbergs neues Buch : „Wir müssen jetzt das scheinbar Unmögliche tun“

Greta Thunberg bei einer „Fridays for Future“-Veranstaltung in Stockholm Bild: Reuters

Wir sind in der Woche vor dem siebundzwanzigsten Weltklimagipfel, diesmal in Ägypten, und jeder hätte in dieser Woche nachlesen oder hören können, wieso fast kein Tag mehr vergeht ohne eine Verzweiflungstat von Klimaaktivisten. Fünf multinationale Expertenberichte sind veröffentlicht worden, vorneweg die der Internationalen Energieagentur, der Weltmeteorologiebehörde und des UN-Umweltprogramms. Alle warnen und alle mahnen: Stemmt euch gegen die Katastrophe. Aber alle versickern auch in der öffentlichen wie in der politischen Aufmerksamkeit. Vorgipfelroutine, so müsste man das wohl nennen.

Der sechste Band zur Woche war „Das Klimabuch“ von Greta Thunberg. Die junge Schwedin, die im August 2018 als Vierzehnjährige mit ihrem Schulstreik in Stockholm den außerparlamentarischen Kampf gegen die klimapolitische Macht- und Tatenlosigkeit neu inszeniert hat und damit längst zur Klimaschutzikone geworden ist, hat in dieser Woche in London ihr neues Buch präsentiert. Eine fast fünfhundert Seiten starke Anleitung für eine bessere, klimaneutrale Welt, die auf deutsch zeitgleich bei S.Fischer erschienen ist. Gut fünfzig Seiten hat Thunberg selbst geschrieben, den Rest hat sie namhaften Klima-Insidern überlassen: Forschern aus aller Welt und allen akademischen Fächern, Autoren, Unternehmern, Managern, Umweltschützern.

Klar und direkt

Nicht nur der Umfang, auch die Aufmachung des Buchs mit den eindrucksvollen blau bis tiefroten „Klimastreifen“ sollen Thunbergs Anliegen Gewicht verleihen. Was vielen fehlen wird, ist ein „How dare you“, wie könnt ihr nur. Stattdessen bietet sie reichlich Aufklärungsprosa: „Wie unser Planet verändert wird“ oder „Was wir jetzt tun müssen“. Eine Rebellin also auf sanfter Mission? Nicht ganz, aber vielleicht hat sich Thunberg tatsächlich auch deshalb mit ihrem neuen Krisenhandbuch weder in den sozialen noch in den klassischen Medien bisher kaum über die Rezeption der offiziellen Vorgipfelberichte herausheben können. Immerhin, könnte man sagen, ist der Neunzehnjährigen so der übliche Spott erspart geblieben. Die Shitstorms ernten jetzt an ihrer Stelle die provokanteren Aktivisten, die mit ihrer gewollten Skandalisierung in Museen und auf den Straßen alle Empörung auf sich ziehen. Die ersten fragen schon: Wann wird das erste Haus brennen, um der ökologischen Sache den nötigen Nachdruck zu geben?

Während sich also einige der von Thunberg inspirierten Klimaschutzbewegungen zu neuen Ufern aufmachen, wirkt Thunberg erstaunlich reif, fast etabliert. Was auch daran liegt, dass sie Begriffe wie „Nachhaltigkeitskrise“, „Systemwechsel“ oder „Raus aus der Komfortzone“ genau so verwendet, wie es im ökologischen Diskurs seit Jahrzehnten eingeübt wird. Greta, die als kleine Aktivistin begonnen hat, als Influencerin berühmt geworden ist, und sich nun als Verkünderin eines „anderen Denkens“ vor die breite Front nicht nur des klimawissenschaftlichen Establishments stellt, sie hat in dem Buch viel über die notwendige Neueinstellung gesellschaftlicher und ökologischer Normen zu sagen. Allerdings ist es auch nicht so viel mehr als vorher schon bekannt war. Dafür tut sie es in ihren Texten – und dank gelungenem Lektorat auch in fast allen Expertenbeiträgen – in einer Sprache, die in dieser Klarheit und Direktheit bei den internationalen Verhandlungen der Klimadiplomaten fast nie einen Platz findet.

Zum richtigen Zeitpunkt

Was Thunberg am Ende erreichen will, ist, dass die Krise so behandelt wird, wie eine existentielle Krise zu behandeln ist: entschlossen, informiert, ohne taktisches Zaudern. Vorbild ist ihr die Corona-Krise. Das Problem dabei: Wie in der Corona-Krise ist das Verständnis der Not und Dringlichkeit zwar mehrheitlich vorhanden, aber Wahrnehmung und Handeln driften wider besseres Wissen immer wieder brutal auseinander. Überall in der Gesellschaft geschieht das, vor allem aber in der Politik und auch der jüngeren Politiker-Generationen. Tatsächlich sind mehr als ein Drittel der historischen Kohlendioxid-Emissionen durch Kohle-, Öl- und Gasverbrennung allein nach 2005 freigesetzt werden.

Der Zeitpunkt für Thunbergs neues Manifest mit den hundert Gastbeiträgen, wovon übrigens keiner mehr als fünf Seiten lang ist, kommt also kaum zu früh. Auch demoskopisch ist eine ökologische Wendelaune nachweisbar, und politisch tut sich so manches. Das Aus etwa für die fossilen Verbrennerautos in Europa wurde in Brüssel genau an dem Tag verkündet, an dem Greta im Naturkundemuseum ihr Klimabuch mit dem Satz vorstellte: „Wir müssen jetzt das scheinbar Unmögliche tun.“