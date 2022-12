Richtig teure Mobilität : Das Phänomen der Superyachten

Protzigkeit und Diskretion lassen sich hier mühelos vereinen: Grégory Salle widmet sich in seinem Buch einer Branche, in der Anschaffungskosten von mehreren hundert Millionen Euro keine Seltenheit sind.

Superyachten haben es in den vergangenen Monaten auf die vorderen Seiten der Tagespresse gebracht, seitdem einige von ihnen, im Besitz russischer Oligarchen, im Rahmen der Sanktionen gegen das kriegführende Russland beschlagnahmt wurden. Für öffentliche Aufmerksamkeit abseits der kunterbunten Nachrichten aus der Welt der Superreichen hatten sie auch früher schon hin und wieder gesorgt, etwa dann, wenn Politiker der Einladung auf eine dieser Luxusmobilien folgten.

Helmut Mayer Redakteur im Feuilleton, zuständig für „Neue Sachbücher“. Folgen Ich folge

Wie Nicolas Sarkozy, der sich unmittelbar nach seiner Wahl zum französischen Präsidenten vom Milliardär Vincent Bolloré einen solchen Urlaub spendieren ließ. Und zehn Jahre später wurden sie in Frankreich wieder Gesprächsgegenstand, als eine auf sie erhobene Abgabe eingeführt wurde, welche die Kritik am zuvor beschlossenen Übergang zu einem Steuersystem abfedern sollte, in dem sie als mobile Vermögenswerte weitgehend unbeachtet bleiben. Die Sache war eher Kosmetik, doch selbst sie ging schief, die Einnahmen erreichten nur einen lächerlich kleinen Bruchteil der Summe, die ursprünglich vom Regierungslager als Ertrag kolportiert worden war.

Warum diese französische Steuer auf Yachten von über dreißig Metern Länge – das Mindestmaß für die Kategorie „Superyacht“ – ein Flop war, kann man bei Grégory Salle nachlesen, dessen im Vorjahr publiziertes Bändchen über das Phänomen der Superyachten nun auch auf Deutsch vorliegt. Dass es mit dieser Abgabe nicht klappte, erweist für den Soziologen und Politikwissenschaftler einmal mehr die steuerliche Begünstigung der Superreichen und liegt insofern auf seiner Linie, das Phänomen Superyachten nicht bloß als kuriose Maßlosigkeit zu nehmen, sondern als „Prüfstein“ und „aussagekräftige Stichprobe“ gegenwärtig erreichter Verhältnisse, in denen Vermögen angehäuft werden können, die dieses oberste Segment des Luxuskonsums tragen.

Von unübersehbarer Größe

Wobei der Autor allerdings umsichtig genug ist, diesen Anspruch selbst wieder einzuklammern. Denn die Stichprobe ist zu klein, zu exzentrisch, um wirklich triftige Einsichten in diese Verhältnisse herzugeben, die man nur an ihr gewinnen könnte. Und dass Superreiche ihre eigene, weitgehend abgeschottete Welt eta­blieren, von krisenhaften Wirtschaftsentwicklungen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, kaum angemessene Steuerlast tragen – dazu braucht es nicht unbedingt den Blick auf den Markt der Superyachten oder gar den „Mikronischenmarkt“ seines Top-Segments, in dem mittlerweile fast alle Yachten länger als hundert Meter sind.

Aber bei Salle findet sich durchaus Interessantes über diesen Markt und seine Akteure, dessen größte und teuerste Produkte seit den Achtzigerjahren krisenfest zulegten und der insgesamt – bei sechstausend Booten stehend – in den vergangenen beiden Jahren wieder auf Wachstumskurs ist. In den Top 100 geht es um Anschaffungskosten im Bereich von mehreren hundert Millionen Euro, zu denen saftige Unterhalts- und Betriebskosten kommen. Auch Einnahmen aus dem Chartergeschäft ändern nichts daran, dass es sich um eine Variante demonstrativen Konsums handelt. In einem Preisbereich, an den allenfalls Spitzenzuschläge des Kunstmarkts herankommen. (Der Microsoft-Mitbegründer Paul Allen, dessen Kunstsammlung unlängst für 1,6 Milliarden Euro versteigert wurde, war übrigens auch Besitzer einer 126-Meter-Yacht mit den in dieser Größenklasse fast schon obligaten Hubschrauber-Landeplätzen.)

Aber Seurats im Salon unterscheiden sich doch deutlich von Superyachten an der Hafenmole. Sie sind von unübersehbarer Größe, was ja gerade zu ihrer Beschlagnahmung im Fall der Eigner in Putins Netzwerk einlud: In ihnen ist in „imposanter Materialität“ greifbar geworden, resümiert Salle, was sich sonst solcher Greifbarkeit entzieht, nämlich ein in Zeiten der Finanzialisierung weitgehend entmaterialisiertes Vermögen. Ihr Demonstrationswert, wie er sich in der „mimetischen Rivalität“ der Eigner ausdrückt – nicht zuletzt im Wettlauf um immer größere Exemplare unter den Spitzenreitern –, ist nur um diesen Preis zu haben.

Der ökologische Fußabdruck solchen Lebensstils ist riesig

Bleibt einzusehen, was das Schiff im Gegensatz zum Seurat attraktiv macht: Es ist plakativ materialisiertes Vermögen, steht aber gleichzeitig für grenzenlose Mobilität bei einer fast lückenlos möglichen Abschottung vom Rest der Welt. Diese Versprechen auf Grenzenlosigkeit und Autarkie sind zwar bei näherer Betrachtung der notwendigen Infrastruktur eher illusorisch, aber es reicht offenbar für den Symbolwert. Oder in Salles Worten: Die Hypermobilität ist „zumindest ebenso expressiv wie instrumentell“.

Mehr zum Thema 1/

Zur „demonstrativen Abgeschiedenheit“, welche die Yachten ermöglichten, findet man bei ihm interessante Beobachtungen. Protzigkeit und Diskretion lassen sich bei ihnen mühelos vereinen, und jedenfalls bleibt man unter sich. Was nicht nur für die jeweils eingeschiffte kleine Gesellschaft gilt – jenseits der hundert Meter Länge immer umgeben von einer zahlenmäßig größeren Crew –, sondern auch für die Eigner und Mieter insgesamt. Abgeschiedenheit meint natürlich nicht, sich in entlegene Winkel der Weltmeere zurückzuziehen, sondern die Flotte folgt Kursen in recht eng umschreibbaren Regionen, sommers mit erwartbaren Zentren im westlichen Mittelmeer.

Dass der ökologische Fußabdruck solchen Lebensstils riesig ist, versteht sich, und Schäden an empfindlicher mediterraner Meeresflora kommen hinzu. Auf beides geht Salle recht ausführlich ein. (Weshalb die französische Originalausgabe neben „Luxus“ und „Stille“ auch den „Ökozid“ setzt; das „Kapitalozän“ des Titels bleibt dagegen nur ein schneidiges Signalwort.) Der Winter beginnt, es geht für den Großteil der Flotte auf die Karibik zu. Und wie die juristischen Auseinandersetzungen über die beschlagnahmten Superyachten russischer Eigner enden werden, bleibt abzuwarten.

Grégory Salle: „Superyachten“. Luxus und Stille im Kapitalozän. Aus dem Französischen von Ulrike Bischoff. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 170 S., br., 16,– €.