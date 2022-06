Antike Städte : Die ersten Metropolen boten kein besseres Leben für alle

Wertbesetzte Erfolgsgeschichten stehen inzwischen auch in der Althistorie nicht mehr hoch im Kurs. Wie manifestiert sich diese Tendenz bei der Stadt, einst Paradepferd antiker Errungenschaften, was zivilisatorische Leistungen und politische Verdichtung angeht? Die Griechen brachten in der Tat das Kunststück fertig, ihre meist sehr bescheidenen Städte zu adeln, indem sie die Qualität der Bürgerschaft über die urbanistische Dimension stellten. So zog ein früher Autor „eine Polis auf ihrem Felsen, nach der Ordnung lebend und klein“, dem „unvernünftigen Ninive“ vor – die Abwertung der molochartig-chaotischen ‚orientalischen‘ Stadt sollte sich später auch aus dem biblischen Babylon-Klischee speisen. Aristoteles bestimmte die Polis als Lebensform allein durch die Eigenschaften und Interaktionen ihrer gleichberechtigten Bürger. Erst in der römischen Kaiserzeit bildeten eine Wasserleitung und bestimmte öffentliche Baulichkeiten einen Standard, um überhaupt sinnvoll von einer Stadt sprechen zu können.

Greg Woolf, dem eine fulminante Biographie des römischen Weltreichs zu verdanken ist, betont hingegen in Form einer großen Erzählung, wie spät Städte in der antiken Mittelmeerwelt auftauchten, wie klein die meisten von ihnen blieben und wie voraussetzungsreich, vielfach auch prekär urbanes Leben sich darstellte. Dabei greift er weit zurück und wird sehr grundsätzlich – der Untertitel des englischen Originals lautet „A Natural History“.