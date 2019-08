Identitätspolitik des Vatikan : Kreuzzug für eine neue Ordnung in Europa?

„Gerade die Kommunisten denken wie Christen“, sagte Papst Franziskus vor drei Jahren im Gespräch mit Eugenio Scalfari. Dass seine Vorgänger das bisher nicht so formulierten, liegt an Aspekten des klassischen Kommunismus, die sie mit dem christlichen Menschenbild nicht in Einklang bringen konnten – am Atheismus und jenem Materialismus, der einen personalen Gott, die Seeleund den freien Willen des Menschen für naturwissenschaftlich widerlegt hält, am Totalitarismus, Kollektivismus, Klassenkampf und der Abschaffung des Privateigentums.

Die amerikanische Historikerin Giuliana Chamedes legt eine Studie vor, die sich durch die Linse der Vatikandiplomatie mit dem Antikommunismus des Vatikans befasst. Sie konzentriert sich dabei vor allem auf Italien und Deutschland, vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Liberale Demokratie habe den Vatikan anfangs ebenso beunruhigt wie Kommunismus, denn beide drohten den Einfluss der Kirche zu mindern. Um das zu verhindern, habe der Vatikan einen „Kreuzzug“ gegen den Kommunismus, als gemeinsamen Feind der neuen Demokratien, orchestriert und gleichzeitig durch Konkordatsdiplomatie versucht, sich als Mitbestimmer der neuen Ordnung Europas zu positionieren.