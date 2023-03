Aktualisiert am

Polizeigewalt : Herrschen in Deutschland amerikanische Verhältnisse?

Linke Demonstranten protestieren in Frankfurt am Main gegen Polizeigewalt, aufgenommen im Dezember 2022. Bild: Lucas Bäuml

Einer polizeilichen Zwangsmaßnahme unterzogen zu werden ist für alle Betroffenen unangenehm. Die Gefahr, dabei massive Verletzungen davonzutragen, ist jedoch höchst ungleich verteilt. So kann nach einer von der Bamberger Kulturwissenschaftlerin Georgiana Banita angeführten Untersuchung in den Vereinigten Staaten etwa einer von tausend afroamerikanischen Männern damit rechnen, irgendwann von der Polizei getötet zu werden. Dieses Risiko liege zweieinhalbmal höher als bei weißen Männern und erreiche seinen Höhepunkt im Alter zwischen zwanzig und fünfunddreißig Jahren. „Etwas anschaulicher formuliert: In den USA leben derzeit etwa 21.000 Schwarze Männer, die wahrscheinlich durch Polizeigewalt sterben werden.“

Wie steht es im Vergleich dazu in Deutschland? Die provokante Kernaussage von Banitas Buch lautet: Nicht viel besser. Die „sich häufenden, teils öffentlichen Gewaltexzesse der deutschen Polizei“ gegen fremd aussehende, namentlich geflüchtete Menschen, zeigten vielmehr, „dass auch hierzulande bereits amerikanische Verhältnisse herrschen, allerdings ohne den üblichen Sturm der Entrüstung, der in der afroamerikanischen Community bei derartigen Overkill-Situationen – zu Recht – losbricht“.

Das sind, vorsichtig gesprochen, steile Thesen

Überraschend ist dieser Befund nach Überzeugung der Autorin keineswegs; in ihm trete vielmehr der intrinsische Defekt aller Polizeisysteme zutage. „Von ihren allerersten Ausformungen an war die Polizei von einer eklatanten Missachtung der Rechte vermeintlich minderwertiger Menschenleben und einer gefühllosen Akzeptanz ihres Leids geprägt.“ Daran habe sich bis heute nichts Entscheidendes geändert. „Geprägt von ihrem tradierten, rassistisch, kolonialistisch und faschistisch durchzogenen Weltanschauungssystem kriminalisiert, misshandelt, kodifiziert und deportiert die Polizei sozial ausgegrenzte Gruppen.“

Der einzige Unterschied zu den ganz finsteren Perioden der Vergangenheit bestehe darin, dass „an die Stelle des organisierten Sozialrassismus ehemaliger Vernichtungssysteme nun multiple, habituelle Repressionen gegen ökonomisch abgehängte und sozial ausgegrenzte Schwarze Menschen und People of Color getreten“ seien. Im Grunde aber sei die absolute Macht, die die berüchtigten Polizeibataillone hinter der Ostfront gegen jüdische Frauen und Kinder ausgeübt hätten, „vergleichbar mit dem impliziten Gewaltmonopol eines bewaffneten Polizisten über unbewaffnete Zivilisten“. Konsequenterweise hält Banita die „teilweise extrem zugespitzten Anti-Polizei-Diskurse“ wie etwa den vor einigen Monaten in der „taz“ veröffentlichten, angeblich satirisch gemeinten Vorschlag, Polizeibeamte künftig auf Müllhalden einzusetzen, weil sie sich unter ihresgleichen am wohlsten fühlten, nicht etwa für menschenverachtende Entgleisungen, sondern für Dokumente der Verzweiflung vieler Kunstschaffender angesichts der öffentlichen Gleichgültigkeit gegenüber polizeilicher Diskriminierung und Gewalt.