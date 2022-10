„Gekränkte Freiheit“ : Sie wähnen sich in einer „Meinungsdiktatur“

Ins Driften kommen: ein schöner Ausdruck für ein unheimliches Geschehen, jedenfalls aus Sicht derjenigen, die nicht mitdriften. Ein Ausdruck für eine Tendenz, die sich während der vergangenen Jahre bei nicht wenigen in diesem Land beobachten ließ, die spätestens mit Beginn der Covid-Pandemie sichtbarer wurde und öffentlicher.

Menschen, die man in der sogenannten bürgerlichen Mitte verortet hatte und die sich oft auch selbst als progressiv und weltoffen wahrnahmen, es häufig noch immer tun, zweifelten an der Existenz des Coronavirus oder empfanden zumindest die Maßnahmen gegen seine Verbreitung als Gängelung, sie vermuteten undurchsichtige Machenschaften (oder Bill Gates) hinter den Impfkampagnen, trauten den „Mainstream“-Medien nicht mehr, wähnten sich in einer Diktatur, wenigstens in einer „Meinungsdiktatur“. Diese Empörung kann recht geschmeidig ihre Gegenstände wechseln und sich ebenso auf vermeintliche „woke“ Sprachverbote richten, einen angenommenen „großen Austausch“ der Bevölkerung oder die angebliche Falschmeldung, dass Putins Russland die Ukraine angegriffen habe.