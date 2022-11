Berührung und Digitalisierung : Sieht ja lecker aus!

Wer Abhandlungen schreibt, obwohl es an zündenden Ideen mangelt, kommt auf dem Sachbuchmarkt mit dem passend gewürzten Vokabular verblüffend gut über die Runden. Man nehme etwa folgende Einlassung: „Beim Vorab-Bild ist der Fernsinn des Sehens vor die Nahsinne des Tastens und Schmeckens, die Bildästhetik der Speise vor deren Genuss getreten.“ Übersetzung: Für unsere Social-Media-Kanäle fotografieren wir unser Essen gerne, bevor wir es verputzen. Was zeigt sich daran? Gabriele Klein und Katharina Liebsch zufolge ist die digitale Kultur zu einer „Vergewisserung der eigenen leiblich-sinnlichen Existenz geworden“. Teilt man online Snack-Fotos, sind Kommentare nur eine Frage der Zeit. Ein „Sieht ja lecker aus!“ belege die „affizierende Wirkung“ der Aufnahme.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Buch der beiden Soziologinnen handelt von „Berührungen im digi­talen Alltag“. Neben unserem Essen beschäftigen sie sich mit Onlinesex, Homeoffice, Sport, Digital Care und live gestreamten Kulturevents. Die leitende Überlegung ist nicht neu: Begegnet man sich im vernetzten Raum, sind „einfühlendes Verstehen“ und Imagination gefragt. So spüren Klein und Liebsch bestimmten „Figurationen“ (Norbert Elias lässt grüßen) der Be­rührung nach, die das Nebeneinander von On- und Offline noch erlaubt.

Was dabei herauskommt, ist er­staunlich. Zum einen dient das Buch als Deponie für Phrasenramsch: „Das Auge isst mit“, „Sexuelle Online-Welten sind Supermärkte der sexuellen Lust“. Zum anderen sind die Passagen zwischen derartigen Äußerungen entweder in akademischem Nominalstil mit Adjektiv-Kaventsmännern („leibphänomenologisch“) und stichwortgebender Elitetruppe (Bourdieu, Mauss, Simmel, Benjamin, Foucault) abgefasst – oder sie scheinen sich an Schüler zu richten. So heißt es über Darstellungen von Speisen: „Gemalte, farblich akzentuierte Bilder knüpfen an die Tradition des Stilllebens an, einer bis ins 16. Jahrhundert zurückgehenden Tradition in der europäischen Malerei.“ Auch gut: „Beim Telefonsex wiederum ist es die Stimme, die die sexuelle Fantasie triggert und beispielsweise durch Töne und Geräusche Sex zwischen zwei Körpern simuliert.“

Häufig ziehen die Autorinnen schwer fassbare ästhetische Kategorien wie Atmosphäre oder Präsenz heran. Allerdings denken sie nicht darüber nach, was es heißt, eine ästhetische, auf den Effekt hinauslaufende Erfahrung jenseits jeder Bedeutung zu machen. Stattdessen sagen sie irgendeine Sache, um sie wenig später gleich noch einmal zu sagen. Wenn analoges Nachdenken so aussieht, dann nichts wie weg in die digitale Welt.

Gabriele Klein und Katharina Liebsch: „Ferne Körper“. Berührung im digitalen Alltag. Reclam Verlag, Ditzingen 2022. 164 S., br., 16,– €.