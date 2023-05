Kindheitstage im Konzentrationslager, ein Leben im Dienst der Kunst und der Repräsentation – und ein Outing: In „Zuschauer in der ersten Reihe“ erzählt Herzog Franz von Bayern aus seinem Leben.

Herzog Franz von Bayern in seiner Wohnung in Schloss Nymphenburg Bild: Picture Alliance

Wäre Bayern noch eine Monarchie, wäre der am 14. Juli 1933 geborene Franz Bonaventura Adalbert Maria Prinz von Bayern heute König. Der Konjunktiv ist ein im Bairischen sehr geläufiger Modus. „I waar da Kini“ heißt nicht „Ich wäre der König“, sondern „Ich bin es, weise aber höflich darauf hin“. Auch wenn er nicht König ist, so wird der Chef des Hauses Wittelsbach doch als „K. H.“ adressiert, als Königliche Hoheit, gleichwohl er den Namen Franz Herzog von Bayern seit 1996 nach dem Tod seines Vaters annahm.

Der königliche Herzog ist ein nicht wegzudenkendes Bindeglied zwischen der Geschichte seines Hauses und dem gegenwärtigen Freistaat. Zwar regieren die Wittelsbacher seit hundertfünf Jahren nicht mehr, aber auf der Habenseite stehen immer noch jene 738 Jahre, die sie es getan haben. Eine kultivierte Erscheinung in Maßanzug mit einer feinen, zugewandten Art. Dass er bei jeder Veranstaltung wirkt wie ein „Zuschauer in der ersten Reihe“, so der Titel seiner Memoiren, kann er gar nicht verhindern.

Odyssee durch drei Konzentrationslager

In München kennt man das: Bei der Begrüßung zu einer Ausstellungseröffnung wird Herzog Franz begrüßt, Applaus brandet auf, und erst wenn er sich erhoben und sich dem Volk gezeigt hat, kehrt Ruhe ein. Nun erfährt man immerhin, dass ihn Ansprachen stressen, sich zu zeigen dagegen schon lange nicht mehr. Auch beherrscht er die Kunst des diskreten Schweigens. Da er demnächst neunzig wird, schien ihm die Zeit gekommen, seine Geschichte festzuhalten. Aus zwei Dutzend Gesprächen mit der Augsburger Historikerin Marita Krauss entstanden tausend Seiten Abschrift und am Ende ein Band mit dreihundert Seiten im Duktus gesprochener Sprache.

Über die Geschichte der Familie im „Dritten Reich“ ist in den vergangenen Jahren fachwissenschaftlich publiziert worden, aber einer breiteren Öffentlichkeit dürfte nicht bekannt sein, dass die Wittelsbacher eine KZ-Geschichte haben. Franz’ Eltern, Erbprinz Albrecht von Bayern und Marita Gräfin von Draskovic, verließen 1934 auf Druck der Nationalsozialisten mit ihren Kindern das Land Richtung Ungarn. Die Familie kehrt 1935 zurück, flieht 1939 erneut. Franz erinnert sich an eine vom Krieg unbeschwerte Kindheit in einem Schloss nahe dem Plattensee. Er habe „einen ganzen Tierpark“ versorgt, darunter das Schwein Zotzi, einen Kauz, Mäuse, Frösche, Eidechsen, Siebenschläfer und einen zahmen Neuntöter, niemand habe das gestört.

1944 geht dieser Schutzraum verloren, die Familie wird ins KZ Sachsenhausen überstellt, lebt dort in einem Haus getrennt von den Lagerhäftlingen. Die Eltern schützen ihre Kinder und die jüngeren Schwestern Albrechts mit ihrer tadellosen Haltung, die sie auch wahrten, als sie ins KZ Flossenbürg verlegt wurden. Dort sieht der Elfjährige die toten Zwangsarbeiter und die Leichenberge vor dem Krematorium, die – wie im Film „Schindlers Liste“ – vom leise fallenden Schnee bedeckt werden.

Vom KZ Dachau aus bringt man die Familie Buchholz, so der Tarnname, der nicht überall verfängt, in einem Zug voller „Sippenhäftlinge“ in den letzten Kriegstagen nach Tirol, wo sie in einem Hotel kaserniert wird. Einer Vergiftung mit Strychnin entgehen die Gefangenen. Die Monate nach der Befreiung stürzen auch die Wittelsbacher ins Chaos, im Sommer 1945 schaffen sie es auf ihren Stammsitz, ins Schloss Leutstetten. Im zerstörten München spielt man in der Aula der Universität Haydns „Schöpfung“, es wird das erste öffentliche Konzert, das Franz von Bayern erlebt.

Eine prägende Erfahrung reiht sich an die andere

Die Lektionen der Kriegsjahre sitzen. Es widerstrebe ihm noch heute, „bei einem großen Essen oder Bankett Brot, das ich nicht aufgegessen habe, liegen zu lassen. Ich nehme es mit.“ Der Bildungsgang führt über das Kloster Ettal in ein Internat nach Fribourg, es folgt ein Studium in München. Wichtiger als das Di­plom in Volkswirtschaftslehre ist aber das Gefühl, „dass ich für etwas auftreten und dastehen muss und dass die Familie eine Rolle spielt“. In der Aufbruchsstimmung der Fünfzigerjahre reiht sich für den jungen Prinzen eine prägende Begegnung an die andere. Er erlebt den Wiederaufbau der Residenz, sitzt zu Füßen von Annette Kolb, lauscht Neuer Musik in Donaueschingen, Penderecki, Nono und Berio.