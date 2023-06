Große Geschichten haben oft eine Rückseite, die nicht erzählt wird. Nur so gewinnen sie an Prägnanz. Während ihre Helden in den Lichtkegel der Aufmerksamkeit treten, werden andere Figuren in das Schattenreich des Vergessens abgedrängt. So zählt James Cook zu den überragenden Gestalten der modernen Seefahrt, hat er doch in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts gleich drei Weltumseglungen unternommen und die Meridiane der bekannten Welt überschritten. Mit Geschick vermochte er dem europäischen Blick auf die Welt exotische Regionen zu erschließen und einem sensationshungrigen Publikum Kunde vom anderen Ende der Erde zu bringen. Für Georg Forster, der an der zweiten Weltumseglung teilgenommen hat, war der Kapitän kurz und bündig „Cook, der Entdecker“.

Doch unser Blick auf Cook ist zu vordergründig. Während der Erforschung der Südsee standen dem Seefahrer drei Polynesier zur Seite, deren Beistand das Scheitern seiner Expeditionen verhindert hat. Ihre Namen tauchen zwar in den Schiffstagebüchern auf, haben sich aber nicht in unser Gedächtnis eingraviert: Von Tupaia, Maheine und Mai ist kaum die Rede, wenn wir die neuere Globalisierungsgeschichte erzählen. Das hat nun Frank Vorpahl in einem so kenntnisreichen wie kurzweiligen Buch nachgeholt. Dabei greift der Historiker neben den Reisedokumenten und der aktuellen Forschungsliteratur auch auf indigene Quellen zurück.

Im Zentrum des Buches steht Tupaia, ein Hohepriester im größten Tempel von Tahiti. Von Kindesbeinen an war der Polynesier ausgebildet worden, sich mithilfe der Sterne im Netzwerk der weit auseinanderliegenden Inseln zurecht zu finden. Für die Engländer war der Pazifik eine nahezu leere Wasserwüste mit versprengten Inseln. Tupaia dagegen verfügte über genaue geographische Kenntnisse vom polynesischen Dreieck und somit über Inseln, die bis zu siebentausend Kilometer auseinander lagen. Seine navigatorischen Fähigkeiten waren sensationell.

Völkerverständigung durch konkrete Anschauung

Auf Anhieb vermochte er, wo er auch war, die Richtung anzugeben, in der Tahiti liegt. Er konnte einhundertdreißig Inseln aus dem Kopf verorten und half dabei, eine Karte anzufertigen, die vierundsiebzig von ihnen verzeichnet. Diese Seekarte ist ein weithin unbeachtetes Dokument nautischen Wissens. Georg Forster fertigte eine Kopie an, die heute im Braunschweiger Stadtarchiv aufbewahrt wird. Vorpahl, der bereits wichtige Zeichnungen Forsters für die Öffentlichkeit aufgespürt hat, erweist sich ein weiteres Mal als ein kundiger Detektiv von kulturellen Bedeutsamkeiten.

Cook nahm Tupaia während seiner ersten Weltumseglung 1769 mit an Bord und verdankte ihm mehr, als die spärlichen Einträge in sein Schiffstagebuch verlauten lassen. Dank seiner Hilfe konnte er gefährlichen Korallenriffs ausweichen und Routen durch den endlos anmutenden Ozean finden. Wichtiger noch als der navigatorische Beistand war das diplomatische Vermögen Tupaias als Kulturvermittler. Da der Sprachbegabte sich rasch auf Englisch verständigen konnte, diente er als Dolmetscher und entschärfte die Konflikte mit den kriegsbereiten Einheimischen, insbesondere mit den kannibalischen Maori. Tupaia starb im November 1770, wohl an Malaria und Skorbut.