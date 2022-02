Feministische Philosophie : Sind bauchfreie Tops süß?

Will man wissen, worum es der am Massachusetts Institute of Technology in Boston lehrenden Philosophin Sally Haslanger in vielen Aufsätzen dieses Bandes geht, vergegenwärtige man sich folgende Situation: Eine Tochter fordert von ihrer Mutter vehement Geld für ein bauchfreies Top, das sie gern in der Schule tragen möchte. Die Mutter erlaubt zwar den Kauf eines Tops, aber nicht den eines bauchfreien, denn das sei zu freizügig. Die Tochter ist wütend: „Aber Mama, du liegst einfach falsch. Jeder weiß, dass bauchfreie Tops süß sind; und ich will kein Honk sein.“ Darauf die Mutter: „Es tut mir leid, Schatz, bauchfreie Tops sind nicht süß.“

Wer hat recht? Und warum ist eine Antwort auf diese Frage wichtig? Unstrittig ist für Haslanger, dass bauchfreie Tops nicht an und für sich süß sind, also unabhängig von menschlicher Wertung. Andererseits dreht sich der Streit zwischen Mutter und Tochter aber auch nicht einfach um reine Geschmacksfragen. Haslanger zweifelt nicht daran, dass die Mutter in gewisser Weise recht hat und dass die Unterscheidung der Tochter zwischen den Süßen und den Honks auf einer Illusion beruht. Aber worin genau besteht diese Illusion, und warum sollte die Mutter besser in der Lage sein, sie zu durschauen, als die Tochter, die sicher besser vertraut ist mit der Welt der Jugendmode und ihren Trends und Codes? Haslanger, das ist wichtig, erkennt das auch an: In der Schulwelt der Tochter ist die Aussage, dass bauchfreie Tops süß sind, schlicht wahr. In dieser Welt sind sie süß und prägen das Verhalten der Schülerinnen.

Die alten Begriffe sollen nicht einfach durch neue abgelöst werden

Fast alle Fragen, die die hierzulande nur Insidern bekannte Philosophin Sally Haslanger umtreiben, lassen sich an diesem Beispiel veranschaulichen. Da ist zum einen die Frage nach einem Wissen, das zwar wahr ist, gleichzeitig aber doch auch falsch. Wie kann ein Wissen zugleich wahr und falsch sein? Mit dieser Frage verbunden ist schon eine zweite: Wer ist aus welchen Gründen berechtigt, Kritik an einem von anderen für wahr gehaltenen Wissen zu äußern? Wer kann etwa behaupten, ein bestimmtes Wissen repräsentiere den Einfluss einer schädlichen Ideologie? Das Beispiel mit den bauchfreien Tops steht in Haslangers Perspektive für ein strukturell verankertes Überzeugungssystem, das schon jungen Mädchen vorschreibt, „sexy“ zu sein und damit einer eher männlichen Per­spektive folgt. Die Mutter, so muss man Haslanger hier wohl lesen, versteht schlicht besser, dass manche Überzeugungen ihre Quelle in problematischen ideologischen Praktiken haben, und hat deswegen recht mit ihrer Kritik.

Der feministische Impuls dieser Überlegungen ist dabei natürlich nicht zufällig. Haslanger versteht sich explizit als feministische (und antirassistische) Autorin und stellt ihre anspruchsvolle und nicht immer leicht zu lesende Theoriearbeit in den Dienst einer praktischen Überwindung sozialer Ungerechtigkeit. Besonders deutlich wird das, wenn es um die sehr großen Fragen nach gender und race geht. „Gender und Race: (Was) Sind sie? (Was) Sollen sie sein?“, so lautet ein Aufsatztitel in dem Band. Gerade die zweite Frage mag ungewöhnlich klingen. Fragen der Art „Was ist x?“ sind typisch philosophische Fragen, und Haslanger diskutiert ausführlich verschiedene methodische Zugänge zu diesen Fragen. So gibt es nicht wenige Autoren, die in einem ontologischen Sinn daran zweifeln, dass es Dinge gibt, auf die alle Eigenschaften zutreffen, die wir gemeinhin mit Begriffen wie „Mann“ oder „Frau“ oder gar mit der Unterscheidung verschiedener „races“ bezeichnen. Unsere Begriffe, so die Annahme, irren sich, sie suggerieren eine natürliche Basis unserer Unterscheidungen, wo keine natürliche Basis ist.