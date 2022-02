Feministische Philosophie : Sind bauchfreie Tops süß?

Will man wissen, worum es der am Massachusetts Institute of Technology in Boston lehrenden Philosophin Sally Haslanger in vielen Aufsätzen dieses Bandes geht, vergegenwärtige man sich folgende Situation: Eine Tochter fordert von ihrer Mutter vehement Geld für ein bauchfreies Top, das sie gern in der Schule tragen möchte. Die Mutter erlaubt zwar den Kauf eines Tops, aber nicht den eines bauchfreien, denn das sei zu freizügig. Die Tochter ist wütend: „Aber Mama, du liegst einfach falsch. Jeder weiß, dass bauchfreie Tops süß sind; und ich will kein Honk sein.“ Darauf die Mutter: „Es tut mir leid, Schatz, bauchfreie Tops sind nicht süß.“

Wer hat recht? Und warum ist eine Antwort auf diese Frage wichtig? Unstrittig ist für Haslanger, dass bauchfreie Tops nicht an und für sich süß sind, also unabhängig von menschlicher Wertung. Andererseits dreht sich der Streit zwischen Mutter und Tochter aber auch nicht einfach um reine Geschmacksfragen. Haslanger zweifelt nicht daran, dass die Mutter in gewisser Weise recht hat und dass die Unterscheidung der Tochter zwischen den Süßen und den Honks auf einer Illusion beruht. Aber worin genau besteht diese Illusion, und warum sollte die Mutter besser in der Lage sein, sie zu durschauen, als die Tochter, die sicher besser vertraut ist mit der Welt der Jugendmode und ihren Trends und Codes? Haslanger, das ist wichtig, erkennt das auch an: In der Schulwelt der Tochter ist die Aussage, dass bauchfreie Tops süß sind, schlicht wahr. In dieser Welt sind sie süß und prägen das Verhalten der Schülerinnen.