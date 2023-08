Wir bleiben zuhause“ war eine der Durchhalte- und Motivationsparolen, die während der Corona-Lockdowns im städtischen Raum auf Litfaßsäulen plakatiert und in den sozialen Medien auf Bildkacheln geteilt wurden, um sich der weiterhin andauernden Rücksichtnahme im Modus geteilter Distanz zu versichern. Folgt man Eva von Redeckers jüngst veröffentlichtem Essay sollte diese von vielen als Freiheitseinschränkung erfahrene Periode häuslichen Rückzugs nicht ganz so schnell wieder dem kollektiven Vergessen anheimfallen, sondern könnte auf eine Verkürzung unseres zumeist ins Räumliche hin entworfenen, eben auf Bewegungsfreiheit fokussierten Freiheitsbegriff aufmerksam machen.

Die Autorin möchte den Freiheitsbegriff von solchen mit der Möglichkeit zum permanenten Ortswechsel verknüpften Vorstellungswelten entlasten, ihn aufs Zeitliche hin wenden und einsichtig machen, weshalb zukünftig auf „das Bleiben-Wollen“ als „Maß der Freiheit“ gesetzt werden müsse. Was mit dieser Verzeitlichung im Gegensatz zur Unbegrenztheit des Raumes anders in den Blick falle, sei die unverrückbare Grenze des menschlichen Todes. Eher beiläufig wird diese doch zentrale systematische Differenz erwähnt: Begrenzung wirkt befreiend, ermöglicht eine Haltung zur eigenen Lebenszeit, die das gegenwärtige Hier und Jetzt überhaupt erst als Möglichkeitsraum sinnhafter Erfahrung anerkennt. Damit die eigene Lebenszeit nicht zur monotonen Fortdauer gerate, setzt Redecker auf eine Idee Hannah Arendts, beschreibt „erfüllte Zeit“ als „Zeit, die von Neuanfängen gekennzeichnet“ sei und schätzt eine Naturerfahrung, die die Eingebundenheit des Menschen in eine ihm äußerliche, Routine- und Regelhaftigkeit versprechende Zeitstruktur verbürge.

Gegen Umweltzerstörung oder Gentrifizierung

Konsequent schwört sie damit jeder Transzendenz ab, will die „Bleibefreiheit“ ganz diesseitig verstanden wissen. Denn nicht erst der spätmodernde, in die Rhythmen kapitalistischer Betriebsamkeit eingespannte Mensch der Gegenwart sucht nach Ausflüchten aus der prekären Situation endlicher Zeitverfügung. Redecker erinnert an Platons Sokrates, der die Bedingungen der eigenen Existenz verleugne, indem er dem bevorstehenden Abschied von seinen philosophischen Freunden kurz vor seinem Tod im Vertrauen auf die Unsterblichkeit der Seele unberührt entgegenblicke. So eine Geringschätzung irdischer Existenz ist mit ihrer Konzeption hingegen nicht zu haben: „Das Bleibeindividuum muss den Tod wahrhaben.“

Doch der Text dient nicht nur der Vergegenwärtigung solcher existenzieller Grenzerfahrungen, sondern speist sich aus genuin politischen Verfallserscheinungen der vergangenen Jahre, die auch an der Verwendung des Freiheitsbegriffs nachzuvollziehen sind. Maskenpflicht, Tempolimit, Sprachpolitiken – jede Form kollektiver Selbstbegrenzung werde hier als Einschränkung der eigenen Willkürsphäre erfahren und mit eben dem Verweis auf Freiheit abgetan.

Um dennoch dem Eindruck zu entgehen, die Stoßrichtung des Aufrufs ergäbe sich aus der bloß subjektiven Phantasie einer vom Reisedruck entlasteten Akademikerin, sucht Redecker nach Absicherung in Forderungen gegenwärtiger sozialer Bewegungen, die in gleicher Weise vom Wunsch des Bleibens angetrieben gegen Umweltzerstörung oder Gentrifizierung protestieren und sich damit als politisches Subjekt der Bleibefreiheit andienen.

Der Aberglaube des Ortes

Von der Seite her verstanden, erscheint das Plädoyer für die Freiheit zum Bleiben nicht mehr ganz so abwegig und behelfsmäßig wie es der etwas artifiziell wirkende Neologismus der titelbildenden „Bleibefreiheit“ nahezulegen scheint. Und das Anliegen, sich auf die Suche nach einem Freiheitsbegriff zu begeben, der die im Aufkommen der ökologischen Krise zwangsläufig eintretenden Veränderungen eingeübter Lebensformen nicht rein negativ als Zwang, Verlust oder Verzicht bestimmt, kann zweifelsohne Aktualität für sich beanspruchen.

Dennoch verlieren sich die Ausführungen häufig in persönlichen Erlebnissen, Anekdoten und Begegnungen. Diese sind für sich genommen durchaus interessant, stehen der Entfaltung eines in sich zusammenhängenden Gedankens teilweise jedoch eher im Weg. Stärker noch provoziert der Text jedoch einen anderen Eindruck: So strategisch einleuchtend es vor dem Hintergrund der treffend beschriebenen, eben weltvergessenen Freiheitsrhetorik der Gegenwart ist, auf Abhängigkeiten von seinen Mitmenschen, Be­grenzungen durch die eigene Endlichkeit und Verbundenheiten mit der äußeren Natur zu verweisen, durchweht das Vorhaben an vielen Stellen ein defaitistischer, resignativer Zug.

Anders als Redecker, die im Wunsch nach Orts- und Erdentfernung vor allem schrankenlose Aneignungsphantasmen walten sieht, bejubelte Emmanuel Levinas 1961 den erstmaligen Aufbruch des sowjetischen Kosmonauten Juri Alexejewitsch Gagarin in den Weltall als Chance, „dem Aberglauben des Ortes“ zu entgehen: „Aber was vielleicht mehr als alles andere zählt, ist der Umstand, den Ort verlassen zu haben. Eine Stunde lang hat ein Mensch außerhalb jedes Horizonts existiert – alles um ihn herum war Himmel, oder genauer gesagt, alles war geometrischer Raum. Ein Mensch existierte im Absoluten des homogenen Raumes.“ Aber vielleicht ist das sechzig Jahre später wirklich nur noch schwer zu halten.

Eva von Redecker: „Bleibefreiheit“. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2023. 160 S., geb., 22,– €.