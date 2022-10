Die Gedankenwelt der Esoterik : Entdecke deine gesunden Emotionen

Was steht uns an Entwissenschaftlichung und Verdummung wohl bevor, wenn die Weltwirtschaft einknicken sollte? Pia Lamberty und Katharina Nocun sehen sich auf dem Esoterikmarkt um.

Als die Industrialisierung den Menschen Angst einjagte, entstand die Lebensreformbewegung. Eine der Reaktionen auf den Vietnamkrieg war der New-Age-Spiritualismus. Während der Corona-Pandemie liefen viele Impfkritiker Verschwörungstheoretikern in die Armen, bis hin zu QAnon-Sektierern. „In Krisenzeiten entfaltet Esoterik als Welterklärungsmodell offenbar eine besondere Anziehungskraft“, schreiben Pia Lamberty und Katharina Nocun in ihrem neuen, an die Vorgänger „Fake Facts“ und „True Facts“ inhaltlich anschließenden Buch.

Was uns an Entwissenschaftlichung und entschiedener Verdummung wohl bevorsteht, wenn die Weltwirtschaft nun tatsächlich einknickt und gleichzeitig der Klimawandel zuschlägt? In groben Zügen wird das in diesem profund recherchierten Buch erahnbar. Und da ist es lediglich eine letzte Pointe, wenn die Autorinnen angesichts der gegenwärtigen Nuklearbedrohung abschließend aus esoterischen Ratgebern zitieren, die erste Hilfe beim Atomschlag versprechen. Reiki (Handauflegen) wird da ebenso empfohlen wie eine „Darmsanierung“. Es genüge aber auch, der Radioaktivität „mit gesunden Emotionen“ zu begegnen, denn krank werde nur, wer sich den Naturgesetzen widersetze. Weil jedes Atom nur eine „Ausprägung von Bewusstsein“ sei, könne Strahlung durch Ausstrahlung neutralisiert werden.

Zu Zynismus lassen die Autorinnen sich aber nicht hinreißen. Sie zitieren sachlich, auch wenn es sich um den größten Schmarrn handelt, denn der – das ist das zentrale Motiv – könne schlimme Auswirkungen haben. Um steile Thesen oder gut abgehangene Theorien – „Dialektik der Aufklärung“ – geht es hier so wenig wie um wissenschaftliche Systematisierungen. Anschaulichkeit ist die leitende Maßgabe, was sich in der weitgespannten Perspektive niederschlägt. Sie reicht von „ganzheitlicher Medizin“ über Geschäfte mit „belebtem“ Wasser, eine befremdliche Astrologie-Industrie (Aura-Fotografie, Engelkarten), teures Life-Coaching („Achtsamkeit in Kombination mit Magie verkauft sich gut“), obskuren „biodynamischen“ Demeter-Landbau (vergrabene Kuhhörner), Homöopathie in der Tiermast und Bauernfängerei in sozialen Medien („Instagram wurde als Ort für die Verbreitung von Falschinformationen bisher viel seltener in den Blick genommen als andere Plattformen – dabei ist das Problem auch dort gewaltig“) bis hin zu „brauner Esoterik“.

Im Extremfall steht die Gesundheit auf dem Spiel

Die Kapitel warten ihrerseits fast bis zur Überfülle mit konkreten Beispielen auf. Das Buch ist damit eine Mischung aus Kompendium, Ratgeber („Wie erkenne ich eine Sekte?“) und Reportage (Besuch einer Esoterik-Messe), das im besten Sinne journalistisch vorgeht. Dass vieles ganz ähnlich schon an anderer Stelle zu finden ist – stets werden die zitierten Autoren genannt –, stört nicht, denn die große Leistung besteht in der schlüssigen Zusammenschau. In seltener Klarheit zeigt sich auf diese Weise, wie tief sich das „alternative Denken“ in der Gesellschaft festgesetzt hat.

Die sozialgeschichtliche Bedeutung dieser Einsicht lässt sich so besser erahnen als in reinen Zahlen, die Lamberty und Nocun natürlich auch kennen. So hat die jüngste Leipziger „Autoritarismus-Studie“ (2020) ergeben, dass etwa ein Drittel der Deutschen glaubt, Glücksbringer oder Sternzeichen hätten „wahrscheinlich“ oder sogar „sicher“ einen Einfluss auf unser Leben.