Vor wenigen Wochen erst beging man in Paris mit Empfängen und öffentlichen Festivitäten das zehnjährige Jubiläum der gleichgeschlechtlichen Ehe. Frankreich war das neunte Land in Europa, das die Ehe für alle einführte, nach den Niederlanden, wo Homosexuelle schon 2001 heiraten konnten, und noch einige Jahre vor Deutschland, wo dies erst seit 2017 möglich ist. Was nun nach langen politischen Kämpfen als gesellschaftliche Errungenschaft gefeiert wurde, betrachtet die Politikwissenschaftlerin und Gender-Aktivistin Emilia Roig allerdings mit gemischten Gefühlen. Sie fordert in ihrem neuen Buch die Abschaffung der Ehe – und zwar für alle.

Will man ihr Argument auf einen Nenner bringen, so hält sie die Ehe und die mit ihr transportierten Normen für das größte Emanzipationshindernis, und dies nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter. Denn je größer die Fortschritte der Gleichberechtigung auf politischer Ebene zu sein scheinen, desto unsichtbarer werden nach wie vor herrschende Formen der Unterdrückung, desto mehr verstecken sich hierarchische Verhältnisse in den privaten, ja den intimsten Beziehungen. Will man die patriarchale Gesellschaft aus den Angeln heben, dann ist für Roig die Ehe der Ort, an dem es den Hebel anzusetzen gilt.