Was eine anthropologische Konstante ist und was nicht, lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Nicht einmal Hunger, schrieb einmal Adorno, könne als unmittelbar natürliches Bedürfnis erfahren werden, sondern komme selbst „stets nur als durch die Gesellschaft produziertes zum Vorschein“; lässt sich also stillen mit Heuschrecken oder Kaviar. Zur Hauptkulturkampflinie für die Frage, was und wie der Mensch ist, scheint seit einiger Zeit vor allem das Thema Transgender geworden zu sein.

Die Liedzeile Herbert Grönemeyers „Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar“ galt, als das Lied 1991 herauskam, noch als unbestreitbar. Heute flattern Spruchbänder auf feministischen Demonstrationen, die uns lehren: „Auch Männer können schwanger werden.“ Ja, ist denn nichts mehr heilig?