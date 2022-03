Quellensammlung zur Schoah : Ein Monument des Gedenkens

Zeugnisse der Täter wie der Opfer: Die unlängst abgeschlossene Quellensammlung zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden in der NS-Zeit erscheint in einer günstigen Gesamtausgabe.

Die Singularität der Schoah zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass es wohl kaum einen Völkermord in der Menschheitsgeschichte gibt, der so umfassend dokumentiert wurde. Die Täter haben zwar versucht, die Niederlage vor Augen, noch möglichst viel potentielles Beweismaterial für ihre Verbrechen zu vernichten. Da die Verfolgung und physische Vernichtung der europäischen Juden aber alle Teile der Gesellschaft betraf und in deren Organisation alle Verwaltungsebenen eingebunden waren, finden sich heute in vielen Archiven weltweit Belege für das Menschheitsverbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts. Zudem haben die Verfolgten selbst Dokumente zusammengetragen und in Tagebüchern und Briefen die Umstände des „Judeozids“ (Arno J. Mayer) für die Nachwelt festgehalten. Fast immer haben diese Zeugnisse aus erster Hand ihre Urheber „überlebt“.

Einen Eindruck von der Fülle der so entgegen aller Wahrscheinlichkeit überlieferten Quellen vermittelt die sechzehnbändige Edition „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945“ (VEJ), die auf annähernd 13.000 Druckseiten mehr als 5500 Quellen umfasst. Mit dem Erscheinen des fünfzehnten Bands zur Judenverfolgung in Ungarn 1944–1945 wurde eines der aufwendigsten und größten Editionsprojekte der neuesten Geschichte – beteiligt waren neben dem Münchner Institut für Zeitgeschichte und dem Bundesarchiv auch namhafte Experten wie Ulrich Herbert und Götz Aly – voriges Jahr abgeschlossen. Die im Zeitraum von dreizehn Jahren erschienenen Bände liegen nun als preisgünstige Gesamtausgabe in Broschur vor.

Am 27. Januar 2005 kündigte Lorenz Jäger im Feuilleton der F.A.Z. unter der Überschrift „Die Sache selbst“ die Pläne für diese umfassende Quellenedition an und verband mit ihrem Erscheinen die Erwartung eines „neuen großen Schrittes“ für die Geschichtswissenschaft. Bereits zehn Jahre zuvor hatten der S.-Fischer-Lektor Walter Pehle und der Holocaustforscher Raul Hilberg die Idee einer „vielbändigen Edition von amtlichen Schriftstücken zur sog. Judenfrage“ für „künftige Generationen“ in einem Briefwechsel besprochen. Die gewachsene Zahl von Expertinnen und Experten, die ein solches ambitioniertes Unterfangen fachlich begleiten und praktisch bearbeiten könnten, und der nach Jahrzehnten erreichte Stand der Forschung ließen das Projekt erst zu dieser Zeit überhaupt realisierbar erscheinen.

Entmenschlichung und Entwurzelung

So verdankt sich der besondere Charakter der Edition zum einen dem von Saul Friedländer entwickelten Konzept der „integrierten Holocaustgeschichte“ (1997) und der von Hilberg 1992 etablierten Trias von Tätern, Opfern und Zuschauern (by­standers). Sie misst also den lange Zeit die Forschung dominierenden Täterdokumenten den gleichen Quellenwert zu wie den Zeugnissen der Opfer. Die Edition berücksichtigt zudem systematisch auch die Perspektive der „Außenstehenden“, der „Dritten“, also des Auslands, der Mitläufer und der schweigenden Mehrheit.

Die Quellenauswahl versucht, möglichst alle drei Perspektiven auf zentrale Ereignisse, wie die sogenannte Reichspogromnacht 1938 oder den deutschen Überfall auf Polen 1939, abzubilden. Die Edition verzichtet auf Quellen, die nach dem 8. Mai 1945 entstanden sind, zum Beispiel Gerichtsakten und Erinnerungen von Überlebenden, sowie auf zeitgenössische Fotografien. Während die erste Einschränkung aus Gründen der historischen Authentizität nachvollziehbar ist, stieß gerade die zweite Entscheidung wegen der gewachsenen Anerkennung von Fotografien als historischen Quellen im Sinne einer Visual History bei Fachhistorikern auf teils scharfe Kritik.

Chronologisch und geographisch gegliedert, umfasst die Edition das gesamte Verfolgungsgeschehen von 1933 bis 1945 in ganz Europa und Nordafrika. Neben dem Deutschen Reich (fünf Bände) berücksichtigt sie Quellen zu den Judenverfolgungen in Polen (drei Bände), in der Sowjetunion (zwei Bände), in Nord- und Westeuropa (zwei Bände) sowie in Ost-, Südost- und Südeuropa (drei Bände). Der letzte Band versammelt Dokumente zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz 1942–1945 und zu den Todesmärschen 1944/45.