Emanuel-Lasker-Biographie : Am Brett braucht es auch das Gespür

Ein unvergleichliches Projekt der intellektuellen Biographik und Schachgeschichte ist abgeschlossen. Richard Forster, Michael Negele und Raj Tischbierek legen in englischer Sprache den dritten Band ihrer Monographie zum bislang einzigen deutschen Schachweltmeister, Emanuel Lasker, vor. Lasker wurde 1896 Champion, verteidigte seinen Titel 27 Jahre lang, was bis heute ein Rekord ist, und starb 1941 in New York.

Das klingt wie ein spezielles Leben, das vor allem sporthistorisches Interesse auf sich ziehen kann. Wer die insgesamt 1400 Seiten liest oder auch nur durchblättert, um bei einzelnen Kapiteln zu verweilen, wird das anders sehen. Denn es tritt uns hier eine Biographie entgegen, die ein ganzes Jahrhundert aufschließt. Mehr als zwanzig Autoren haben buchstäblich jeden Aspekt von Laskers Leben erörtert und jeden Qua­dratzentimeter dieses Terrains umgegraben.

1868 in Berlinchen östlich der Oder als Sohn eines jüdischen Kantors geboren, war Emanuel Lasker nicht nur ein überragender Schachspieler, sondern auch ein promovierter Mathematiker von Rang, was im „Lasker-Noether-Theorem“ über die Zerlegung von algebraischen Ringen dokumentiert ist. Er wurde schnell Berufsspieler und bewirtschaftete auf einzigartige Weise seine kombinatorische Intelligenz. Neben Schach spielte und schrieb er über Go, Bridge, Poker und andere Kartenspiele, er erfand ein eigenes Brettspiel, „Lasca“, veröffentlichte philosophische Werke und ein Buch zur Psychologie der Spiele. Erste Ansätze zu einer mathematischen Spieltheorie gehen ebenfalls auf ihn zurück. Das alles wird nicht nur berichtet, sondern die Leser erhalten jeweils eine Einführung in diese Materien. Man glaubt nach der Lektüre, Bridge und die Grundzüge der höheren Algebra zu verstehen oder wenigstens zu ahnen, worum es sich handelt.

Was verdiente damals ein Spieler wie Lasker?

Während seiner Schulzeit in Berlin wird Lasker von den Schachcafés am Hackeschen Markt und in der Leipziger Straße angezogen. Sein älterer Bruder Berthold, der später eine bald scheiternde Ehe mit der Poetin Else Schüler einging, beherrschte die Szene, konzentrierte sich aber bald auf den Beruf als Arzt. 1890 gewann Emanuel in Breslau sein erstes großes Turnier. Es war zugleich das letzte Turnier im Deutschen Schachverband, an dem er teilnahm. Berufsspieler wurde er in England und Nordamerika, wo er dann schon 1894 den Weltmeistertitel gewann; die steilste Karriere, die in dieser Sportart jemals einer durchlief.

Schach wurde damals in Turnieren auf dem halben Globus, aber auch in arrangierten Zweierwettkämpfen über mehrere Partien gespielt. Diese waren von der jeweiligen Gewinnbörse abhängig, die meist von betuchten Fans aufgebracht wurde, und das galt auch für die Weltmeisterschaftskämpfe. Was verdiente damals ein Spieler wie Lasker? In heutigen Dollars 500 bis 800 für einen Simultankampf, 24 000 für den Turniersieg in New York 1924 und knapp 200 000 Dollars für das WM-Match gegen José Capablanca 1921 in Kuba, das Lasker den Titel kostete. Als reiner Berufsspieler legte er großen Wert auf eine gute Bezahlung, verhandelte viel, schrieb von seinen Turnieren Schachkolumnen für mehrere Zeitungen, die er danach zu Büchern zusammenfasste. In Berlin gründete er in seiner Wohnung eine „Schule der Verstandesspiele“, versuchte mit mäßigem Erfolg, auch im Bridge Geld zu verdienen, schrieb ein Kinderbuch und veröffentlichte Sachbücher zur Theorie der Karten- und der Brettspiele.

Das Schachspiel war damals aus seiner Caféhaus-Epoche herausgetreten. Der romantische Drauflosstil wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts durch Spieler abgelöst, die den Kampf analysierten und prinzipiellen Gesichtspunkten unterstellten. Wilhelm Steinitz, der erste Weltmeister, wurde der Gesetzgeber des Schachs, Siegbert Tarrasch sein Vollzugsbeamter. Vor allem Letzterem ging es darum, in jeder Situation auf dem Brett den prinzipiell richtigen und „korrekten“ Zug zu finden.