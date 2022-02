Karl Ernst und Gertrud Osthaus : Wer zu viel für die Kunst übrig hat, ist eines Tages pleite

„Es gibt in diesem Haus keine Ecke, in der nicht ein Traum eingeschlossen ist.“ Charles-Édouard Jeanneret, der sich seit 1920 Le Corbusier nannte, schrieb diesen Satz, nachdem er 1911 in Hagen neben dem Folkwang-Museum auch den Hohenhof besucht hatte, die von Henry van de Velde für Karl Ernst und Gertrud Osthaus errichtete Villa. Im Damensalon hing „Tu attends une lettre?“ von Paul Gauguin. Bild: Verlag C. H. Beck

Die Patentante hat recht behalten. Über die Aussichten des Lebensplans von Karl Ernst Osthaus, sich in seiner Geburtsstadt Hagen als Gründer eines Museums zu verewigen, schrieb sie in ihr Tagebuch: „Wenn nur die Moneten für dieses großartige Werk reichen!“

Nach dem Ersten Weltkrieg reichten die von Osthaus geerbten Millionen für den Fortbestand des 1902 eröffneten Folkwang-Museums an seinem Bestimmungsort nicht mehr. Osthaus starb 1921 in einem Sanatorium in Meran, mit 46 Jahren. Er konnte der Stadt Hagen das Museum nicht vermachen, sondern musste testamentarisch für den Verkauf der Sammlung vorsorgen, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern. Die Erben wurden mit der Stadt Essen handelseinig, sodass das dortige Museum Folkwang am heutigen Samstag seinen hundertsten Geburtstag feiern kann, mit einem Festakt in Anwesenheit des Bundespräsidenten. Die mit einem Scheck der Städtischen Sparkasse Essen ausgezahlte Kaufsumme betrug 15 Millionen Mark.

Wenn man in der Biographie, die Rainer Stamm und Gloria Köpnick den Eheleuten Karl Ernst und Gertrud Osthaus gewidmet haben, den Satz der Patentante über die Moneten liest, möchte man sofort mehr über die Frau erfahren, die sich mit dieser unüberbietbaren Direktheit über die Erfolgsbedingungen des Unternehmens ihres Patensohns aussprach. Gerne wüsste man auch, ob das Wort „Moneten“ damals wohl schon im selben Sinne umgangssprachlich klang wie heute. Sprach man typischerweise so lässig vom Geld, wenn man genug davon besaß, sofern arme Leute nur nicht mithörten? War ein Anklang von Gaunersprache vielleicht sogar beabsichtigt, machte die alte Dame ihrem Schutzbefohlenen das sarkastische Kompliment, dass er eine günstige Gelegenheit zum Geldausgeben ausbaldowert hatte?

Der Name in den Anmerkungen

Von den Biographen erfährt man nichts. Der Tagebucheintrag wird nicht datiert, und im Text wird noch nicht einmal der Name der Patentante genannt. Er steht in den Anmerkungen am Ende des Buches: Emilie Elbers-Osthaus. Ihr Tagebuch wurde 2008 als Buch gedruckt. Der Leser von Stamm und Köpnick muss sich zusammenreimen, dass sie wohl etwas mit den Verwandten zu tun hatte, mit denen Bernhard Wilhelm Funcke, der Großvater von Karl Ernst Osthaus, 1856 das Puddel- und Walzwerk Funcke & Elbers gründete. Das genaue Verwandtschaftsverhältnis von Patentante und Patensohn wird nicht genannt, die Zahl der Paten nicht beziffert. Für den sozialhistorischen Aspekt des Themas, die zeitweilige Überproduktion von Familienwohlstand in der hohen Zeit der Industrialisierung, die in diesem Spezialfall in Kunstsammeln und Geschmackserziehung umgeleitet wurde, wären solche Angaben durchaus informativ.

Zu dem ausführlich zitierten Tagebucheintrag schreiben Stamm und Köpnick einen einzigen pauschalen Satz, und dieser ist auch noch falsch: „Seine Familienangehörigen betrachteten die merkwürdigen Ambitionen des jungen Philanthropen indes mit Argwohn.“ Argwohn ist Misstrauen, das sich gegen eine Person richtet. Die Skepsis von Emilie Elbers-Osthaus bezog sich hingegen offenbar nur auf die äußeren Umstände des Museumsprojekts, das sie gemäß den konventionellen Standards der auf öffentliches Wirken ausgerichteten bürgerlichen Ethik entschieden positiv bewertete: als „rühmliche Idee“. Alle inneren Voraussetzungen, den erträumten Ruhm tatsächlich zu erwerben, brachte ihr junger Verwandter nach ihrer Einschätzung mit: „Wenn Carl Ernst Osthaus nun seine ganze Arbeitskraft dem Museum widmet u. er sein eigener Direktor an dem Institut wird, dann kann es schon sein ganzes Leben ausfüllen.“