Buch über Aale : Ein Leben in Metamorphosen

Im Jahr 1876 traf ein Wiener Zoologie-Student in Triest ein, um ein Rätsel zu lösen. Sein Forschungsgegenstand war ein Fisch, dessen Mysterium nicht nur Biologen, sondern auch Dichter und Philosophen fesselte – der Europäische Aal. Lange Zeit wusste man so gut wie nichts über dieses Tier, selbst die Umstände seiner Fortpflanzung lagen im Dunkeln. Dann wurden im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert Aal-Weibchen erstmals eindeutig identifiziert und adäquat beschrieben. Von Männchen fehlte weiterhin jede Spur. Das sollte sich in Triest ändern. Rund vierhundert Aale hat der Nachwuchswissenschaftler aufgeschnitten und durchs Mikroskop betrachtet, doch Keimdrüsen entdeckte er keine. Es ist höchst ironisch, dass ausgerechnet dieser Mann ausgerechnet diesen Fisch sezierte, um etwas über die Sexualität herauszufinden. Sein Name: Sigmund Freud.

Was der Begründer der Psychoanalyse nicht ahnen konnte, war, dass der Aal seine sichtbaren Geschlechtsorgane erst dann ausbildet, wenn er sie braucht. Dies jedoch dauert Jahre, in denen er, gleich einer mythologischen Figur, von Metamorphose zu Metamorphose lebt. Auch heute ist nur wenig über den Europäischen Aal bekannt, so wenig, dass Biologen gerne von der „Aalfrage“ sprechen. Geht es um dieses geheimnisvolle Tier, waten Patrik Svensson zufolge selbst Spezialisten durch ein „Grenzland zwischen Glauben und Wissen“. Der Titel, den die Abhandlung des schwedischen Journalisten trägt, klingt denn auch wie ein weihevolles Ausrufezeichen: „Das Evangelium der Aale“. Auf das in diesem Fall ausnahmsweise naheliegende „geheime Leben“ hat der deutsche Verlag immerhin verzichtet.

Metaphysische Überschüsse

Zur Welt kommt der Aal als Larve in der östlich von Florida gelegenen Sargassosee. Wegen seines Aussehens bezeichnet man ihn in diesem Stadium als Weidenblatt. Direkt nach der Geburt beginnt eine dreijährige Reise an die Küsten Europas, wo sich das Weidenblatt in einen Glasaal verwandelt. Auch er ist, wie seine vorherige Erscheinungsform, durchsichtig, aber bereits sieben Zentimeter lang. Nachdem er in einem Zulauf des Meers zum Süßwasserbewohner geworden ist, transformiert er sich zum Gelbaal. Während sein Körper wächst und Schuppen erhält, sucht er sich ein Zuhause. Männchen werden nach etwa sechs bis neun Jahren geschlechtsreif, Weibchen brauchen dafür dreizehn bis fünfzehn Jahre. Schließlich wandert der Fisch zurück in die Sargassosee, durchläuft seinen letzten Gestaltwechsel und wird zum dunkel gefärbten Blankaal. An seinem Ziel pflanzt er sich fort und stirbt.

Darauf jedenfalls haben sich Forscher geeinigt, denn niemand hat jemals einen Blankaal beim Laichen oder in der Sargassosee beobachtet. Dafür weiß man, dass Aale auszusterben drohen, ist ihr Bestand seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts doch um mehr als fünfundneunzig Prozent eingebrochen. Svensson nimmt all dies auf, um den Aal als Enigma zu bestaunen und seine Ausführungen mit metaphysischen Überschüssen zu garnieren. Natur ist dabei kein gesetzmäßiger Zusammenhang, sondern ein Ort, der mit geradezu transzendenten Versprechungen lockt.