Das waren noch Zeiten, als sich der Maler Keith Haring für Annie Leibovitz splitterfasernackt komplett wie mit Mehl bestäubte und anschließend mit schwarzen Strichen bemalte, bis er aussah wie eines seiner Strichmännchen. Als die Rocksängerin Patty Smith in durchsichtiger Bluse mit herausforderndem Blick vor den züngelnden Flammen brennender Mülleimer gehörig Hitze ausstrahlte. Oder sich Whoopie Goldberg in einer Badewanne voller Milch ausstreckte und das Gesicht zur Grimasse verzog.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Mehr Anti-Glamour war nicht möglich. Und doch ebnete sich Annie Leibovitz mit derlei Inszenierungen der Superstars den Weg in die Liga der Superfotografen. Mag es anfangs noch zu kleinem Gerangel gekommen sein, um die Prominenz zu solchen Auftritten zu überreden, brachten die Modelle später gleich ihre eigenen verrückten Vorstellungen mit zum Termin. Annie Leibovitz gab den Stars einen Spielplatz, sich auszutoben. „Je blöder die Idee“, gestand sie damals, „desto besser wirkt sie nachher.“ Am Ende freilich führte die Umkehrung der Schmeichelei zu einer Art Superglamour.

Mittlerweile ist das ein halbes Menschenleben her. Aber der Taschen Verlag, der Annie Leibovitz vor neun Jahren in seiner Reihe Sumo einen jener Bände gewidmet hatte, die mehrere Tausend Euro kosten, die man nur zu zweit tragen kann, so groß und so schwer sind sie, und für die eigens ein Tisch mitgeliefert wird, damit man sie wie eine Installation behandeln und betrachten kann, jeden Tag mit einer anderen aufgeschlagenen Seite, fast so, wie es in manchen Häusern mit der Familienbibel getan wird, für diesen Sumo Band also wählte der Taschen Verlag genau diese Aufnahmen für den Umschlag aus. Nun ist das Buch im kleineren Format erschienen, quasi als Volksausgabe. Ansonsten in gleicher Aufmachung. Und noch immer könnte man damit problemlos jemanden erschlagen. Sich durchzublättern dauert Tage, denn im Inneren entfaltet sich ein Lebenswerk. Die Bilder des Umschlags, diese verführerisch plakativen, witzigen Hingucker, stehen dafür schon lange nicht mehr stellvertretend.

Vielleicht wurde sie Anfang der Zweitausenderjahre überhaupt erst zur Künstlerin

Wie ernst es vielmehr in dem Buch auch zugeht, stellen gleich die ersten beiden Aufnahmen klar. Optische Fanfarenstöße als Ankündigung nicht der Porträtierten, sondern der Fotografin. Auf dem einen Bild, schwarz-weiß, rollen drei Soldaten im Zugwind des abhebenden Hubschraubers des amerikanischen Präsidenten den roten Teppich auf. Auf dem anderen posiert Königin Elisabeth im goldenen Seidenkleid vor dem goldenen Vorhang ihres Palasts. Annie Leibovitz waren die Schönen und Reichen und Berühmten nie genug. Es mussten die Mächtigen dazukommen.

Begonnen hat die Karriere von Annie Leibovitz Anfang der Siebzigerjahre als Bildreporterin beim „Rolling Stone“, mit Aufnahmen, mit denen sie sich in den Fußstapfen von Henri Cartier-Bresson begriff, feinsinnigen Beobachtungen bei Veranstaltungen und Konzerten vor allem, in denen der Moment durch die perfekte Komposition zum Ausdruck eines Gefühls oder einer Bewegung wurde. Später erst folgten Porträts, bald im Stil des Pop und vor allem mit krachenden Farben, als Tugend in der Not, weil der Druck des „Rolling Stone“ seinerzeit auf Zeitungspapier keine Nuancen zuließ. Als sie 1983 zu „Vanity Fair“ wechselte, wurde Hochglanz auch im metaphorischen Sinn für lange Zeit zu ihrem Programm.

Aber das Schicksal meinte es nicht nur gut mit ihr. Und spätestens als Susan Sonntag starb, ihre Lebensgefährtin für fünfzehn Jahre, und als sich hinter dem vermeintlich sorgenfreien Leben inmitten des Jetset ein Schuldenberg von vierundzwanzig Millionen Dollar auftat, der nicht unerheblich für Gerede sorgte, zeichnete sich eine Abkehr von jener Ungestümheit ab, mit der sie für ihre grellen Effekte ebenso finanzielle Budgets wie ästhetische Grenzen gesprengt hatte. Gründe, dem Spaß fortan zu misstrauen und über das Wohin und Woher des Lebens nachzudenken, hatte sie plötzlich genug, und vielleicht wurde sie damals, Anfang der Zweitausenderjahre, überhaupt erst zur Künstlerin. Von einem bestimmten Alter an, hat Marianne Faithfull auf einem ihrer düsteren Alben gesungen, arbeite jeder Künstler mit Verletzungen.