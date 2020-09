Urbane Plätze in Europa : Bloß keine modische Stadtmöblierung

Zur Blütezeit der Postmoderne stellte der amerikanische Architekturtheoretiker Charles Jencks einige Paradebauten seit 1980 vor, die eine zeittypische Gemeinsamkeit hatten: Sie thematisierten den öffentlichen Raum und gruppierten sich sämtlich um Plätze. Von Charles Moores Piazza D’Italia in New Orleans über Arata Isozakis Tsukuba-Techno-City in Japan bis zu James Stirlings Atrium in der Stuttgarter Staatsgalerie besaßen alle Projekte als Rückgrat eine dekorativ eingefasste Freifläche. Doch Jencks hatte genauer hingesehen und die Mittelpunkte dieser Plätze fotografiert. Das Ergebnis war eine wohlsortierte Auswahl von einsamen Gullys, Kanaldeckeln und Abflussrohren. So äußerte sich Jencks recht enttäuscht darüber, dass etwas mit dem Platz als wiederentdeckter Zentralfigur der architektonischen Gemeinschaftsrhetorik nicht stimme, wenn diese Gebilde nur eines feiern würden: den Gully als Gesellschaftsmitte.

Mit ihrem bilderreichen Überblick über 32 neue Stadtplätze in sechzehn europäischen Ländern zeigen die Architekten und Hochschullehrer Hilde Barz-Malfatti und Stefan Signer aus Weimar, welche neuen Aufgaben und Gestalten der öffentliche Raum seit seiner Wiedergeburt in der Postmoderne angenommen hat. Längst haben sich heutige Entwerfer von allen zeremoniellen und zentralisierenden Platzfunktionen verabschiedet und stellen ein Lieblingsthema ins Zentrum: die Lust der Leute an leibhafter Präsenz.

Geordnet nach funktionalen Kategorien wie „repräsentative“, „resiliente“, „bildhafte“ oder „impulsgebende“ Plätze zeigen die Autoren, wie diese Freiräume als urbane Vielzweckwaffen im Kampf gegen Verkehrswahn und Verwahrlosung dienen. Man kann es kaum glauben, dass der Londoner Trafalgar Square, das Schaufenster des British Empire, bis vor wenigen Jahren noch eine lärmende Riesenkreuzung aus neun Straßen war, bis das Architekturbüro von Norman Foster die Autos in einem Kreisverkehr am Rand bündelte, eine majestätische Freitreppe in die Terrasse vor der National Gallery schlug und den Riesenplatz rund um die Nelson-Säule mit ihren Schmuckbrunnen den Passanten zurückgab.

Masse und Hohlraum

Auch der Zürcher Opernplatz oder die Place de la République in Paris waren reine Verkehrsknoten, bis die Städte rigoros die Straßen abklemmten, die Platzflächen wieder an die Randbebauung heranführten und Parkplätze in Tiefgaragen versenkten. Selbst die Autostadt Moskau erhielt mit dem Triumfalnaja-Platz über der Stadtautobahn des „Gartenrings“ eine geometrisch abgezirkelte Ruheoase mit klassizistisch-weißen Pavillons, Pergolen und Majakowski-Denkmal.

Historisch wurden Plätze stets untrennbar mit ihrer Umbauung zusammen entworfen, und ihre Proportionen aus Masse und Hohlraum waren Resultat langwieriger Wahrnehmungsstudien. Heutige Plätze dagegen entstehen oft in ungefassten, zerrissenen Resträumen und müssen Stadtglatzen wiederaufforsten, die der Verkehr oder die Gebäudeverwertung übrig gelassen haben. Sie sind nicht immer Augenweiden und gehorchen auch nicht dem menschlichen Maß, aber geben starke Impulse für Quartierentwicklungen.